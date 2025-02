Deutsches Ur-MMO läuft seit 28 Jahren durchgehend, bekommt jetzt erstmals eine neue Klasse

28 Jahre nach dem Release wagt das deutsche MMO-Urgestein einen gewaltigen Schritt.

Wenn ihr an langlebige MMORPGs denkt, kommen euch vermutlich sofort Dauerbrenner wie World of Warcraft, Der Herr der Ringe Online oder Runescape in den Sinn. Doch es gibt ein Spiel, das die Genannten in puncto Alter noch übertrifft: Tibia.

Seit 1997 läuft das Fantasy-MMO aus Deutschland in seiner urigen 2D-Optik und hält eine eingeschworene Community bei Laune. Und jetzt, fast drei Jahrzehnte später, passiert etwas, womit wohl kaum jemand gerechnet hat – eine brandneue Klasse wird eingeführt.

Der Mönch – eine Mischung aus Magie und Kampfkunst

Bisher bietet Tibia vier spielbare Klassen: Ritter für den Nahkampf, Paladine als Fernkämpfer sowie Druiden und Zauberer für Heil- und Schadensmagie. Das hat sich über die Jahre bewährt – doch nun mischt der Mönch die bewährte Rollenverteilung auf.

Concept-Art zeigt, wie der Mönch in Tibia aussehen soll.

Der Mönch soll körperliche Stärke mit mystischen Fähigkeiten kombinieren. Dazu setzt er auf Kampfkünste, um seinen Gegnern im Nahkampf zuzusetzen, hat aber auch magische Tricks auf Lager, mit denen er sich selbst verstärkt oder seine Mitspieler unterstützt. Damit könnte er neue strategische Möglichkeiten ins Spiel bringen, die das Zusammenspiel in Gruppen ordentlich aufmischen könnten.

Tibia ist bekannt dafür, Veränderungen wirklich nur sehr behutsam umzusetzen: Das Spiel lief etwa über 25 Jahre lang ohne Sound – erst 2022 kam endlich Musik dazu. Eine neue Klasse einzuführen ist für die Entwickler also ein enormer Schritt, der das Spielgefühl nachhaltig beeinflussen wird.

Nach den Vorstellungen der Entwickler soll sich der Mönch jedoch nahtlos in die bereits bestehenden Klassen einfügen können:

Ein Mönch kann auf ganz besondere Weise gespielt werden und soll sich gleichzeitig nahtlos in die Welt Tibias einfügen. Tatsächlich war es eines unserer Hauptziele, sicherzustellen, dass der neue Beruf eine einzigartige Position einnimmt, ohne den Wert anderer zu untergraben oder sie überflüssig zu machen.

Inwiefern sich der Mönch auf die bestehende Gruppendynamik Tibias auswirkt, muss sich zeigen. Im Forum des MMOs äußern erste Spieler bereits Bedenken, dass der Ritter etwa seinen Stammplatz als Nahkämpfer verlieren und zu einem reinen Tank degradiert werden könnte.

Die ersten öffentlichen Tests für den Mönch starten am 25. Februar 2025. Falls alles gut läuft und die Community das Konzept positiv aufnimmt, soll die neue Klasse im zweiten Quartal 2025 offiziell ins Spiel kommen.