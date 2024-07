Deutsches Kult-MMO von 1997 ist immer noch beliebt und hat gerade ein riesiges Update bekommen

Tibia geht mit großen Schritten seinem 30. Jubliäum entgegen, ein Ende scheint nicht in Sicht.

Die 90er-Jahre: Im Radio liefen die Backstreet Boys, im Fernsehen der Li-La-Launebär und das Internet steckte noch in den Kinderschuhen. Während viele der damals veröffentlichten Spiele längst in Vergessenheit geraten sind, gibt es ein deutsches MMORPG, das sich seit seiner Veröffentlichung im 1997 nicht nur gehalten, sondern stetig weiterentwickelt hat: Tibia.

Trotz seines Alters von 27 Jahren besticht Tibia immer noch durch seine ständigen Updates und ist nach wie vor extrem beliebt. Das Entwicklerteam Cipsoft aus Regensburg, das hinter diesem langlebigen Spiel steht, hat kürzlich ein weiteres wichtiges Update veröffentlicht, das ein seit Jahren gefordertes Feature enthält.

Das Sommerupdate bringt eine Reihe von Neuerungen und Verbesserungen mit sich, auf die sich viele Veteranen schon lange gefreut haben.

Unter anderem wurde eine Schnell-Loot-Funktion eingeführt, die es ermöglicht, Gegenstände in unmittelbarer Nähe des Charakters mit nur einem Klick aufzunehmen. Auch die Verwaltung von Inventargegenständen wurde durch die Schnell-Sortieren-Funktion erheblich erleichtert.

Für abenteuerlustige Tibianer gibt es jetzt den Soulpit: Hier erwartet euch eine Survival-Arena, in der ihr euch gegen Wellen von Monstern behaupten müsst. Wer es schafft, die grausamen Kreaturen zu besiegen, wird mit dauerhaften Boni belohnt.

Das Sommerupdate bringt auch zwei neue Events mit sich. In Sweet Dreams reist ihr in das magische Candia, ein Land, in dem buchstäblich Milch und Honig fließen, das aber von einer dunklen Bedrohung heimgesucht wird. Eure Aufgabe ist es, diesen paradiesischen Ort in seinen ursprünglichen, unbeschwerten Zustand zurückzuversetzen und den farbenfrohen Karneval zu retten.

Gleichzeitig müsst Spieler in Rise of Podzilla gegen den zurückgekehrten Dr. Marrow und seine schreckliche Kreation, die Riesenpflanze Podzilla, kämpfen. Dieser wiederholbare Bosskampf soll selbst die erfahrensten Spieler noch vor eine schwere Aufgabe stellen.

Die letzte große Neuerung ist die Einführung des Fragment-Workshops. Diese neue Mechanik ermöglicht es euch, die Modifikationen eurer Edelsteine von Grad 1 auf Grad 4 zu verbessern, um ihre Stärke zu maximieren. Die nötigen Fragmente können durch das Zerstören von nicht aufgedeckten Edelsteinen oder durch das Zerlegen von aufgedeckten Edelsteinen gewonnen werden.