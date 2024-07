Titan Quest 2 verrät jetzt schon eine Menge über seine wichtigsten Neuerungen

Schon vor dem großen Gameplay-Reveal im August verrät Titan Quest 2 einige große Neuerungen.

Die Vorfreude auf Titan Quest 2 steigt und die Entwickler von THQ Nordic haben jetzt einige coole Details zum kommenden Action-RPG verraten. Was erwartet euch in der mit Spannung erwarteten Fortsetzung? Wir fassen die wichtigsten Features und Neuerungen für euch zusammen.

So verändern sich die Kämpfe

Titan Quest 2 bleibt seinen Wurzeln treu und bietet klassisches Top-Down-Action-RPG-Gameplay, das stark an den ursprünglichen Titan Quest erinnert. Dabei setzt das Spiel auf moderne, aber traditionelle Kampfmechaniken.

Allerdings klingt es, als würde das Spiel den Weg von Path of Exile 2 und No Rest for the Wicked einschlagen und sich von Soulslike-Spielen inspirieren lassen. Stärkere Gegner warten mit harten Fähigkeiten auf, die geschickt kontert werden müssen. Schwächere Gegner hingegen sind in großer Zahl gefährlich, können aber mit gut platzierten Fähigkeiten schnell beseitigt werden.

Epische Bosskämpfe sind ebenfalls ein zentraler Bestandteil von Titan Quest 2: Diese Bosse verfügen über eine Vielzahl von Fähigkeiten und Angriffssequenzen, die gelernt und gekonnt kontert werden müssen.

2:39 Titan Quest 2: Der erste Trailer zum Action-Rollenspiel schindet Eindruck

Das Loot-System

Titan Quest 2 setzt auf ein komplexes Loot- und Item-System. Jedes Gebiet im Spiel hat einen festen Level, mit dem sowohl die Gegnerstärke als auch die Qualität der gefundenen Items skalieren.

Folgende Ausrüstungstypen könnt ihr finden:

Einhandwaffen:

Schwerter

Speere

Dolche

Zweihandwaffen:

Äxte

Bögen

Stäbe

Nebenhand:

Schilde

Rüstungen:

Helme

Schulterpanzer/Capes

Armschienen

Beinschützer

Torso-Rüstungen

Schmuck:

2x Ringe

Amulett

Diese Items erscheinen Seltenheitsstufen, von einfachen Gegenständen hin zu einzigartigen Items mit speziellen Eigenschaften:

Common: Basis-Eigenschaften

Basis-Eigenschaften Magic: 1-2 Affixe

1-2 Affixe Rare: 3-4 Affixe

3-4 Affixe Infrequent: 2-4 Affixe und eine spezielle Eigenschaft

2-4 Affixe und eine spezielle Eigenschaft Unique: Vollständig individuelle Eigenschaften

Die Attribute eurer Charaktere bestimmen dabei, welche Items ihr nutzen könnt und welche Boni sie bieten. Es gibt drei offensive Attribute (Might, Knowledge, Agility), ein defensives Attribut (Vigor) und drei sekundäre Attribute (Resolve, Cunning, Fitness).

Tränke wie in Path of Exile

Anstelle traditioneller Verbrauchstränke führt Titan Quest 2 eine neue Tränkemechanik ein. Die Tränke sind wiederaufladbar und laden sich durch verursachten Schaden auf. Zusätzlich verfügen sie über Affixe, die für kurze Zeit aktive Effekte bieten, wenn ihr sie schluckt. Das Ganze erinnert also stark an das erste Path of Exile.

Unendlicher Lagerplatz mit dem Caravan-System

Das überarbeitete Lagersystem in Titan Quest 2 bietet euch unbegrenzte Truhen, weitere Kisten können mit Ingame-Gold gekauft werden. Ihr könnt so viele Truhen kaufen, wie ihr wollt und sie individuell organisieren. So könnt ihr eure gesammelten Schätze effizient verwalten und habt jederzeit Zugriff auf eure gesamte Ausrüstung.

Am 2. August präsentiert THQ Nordic im Rahmen seines Showcases den ersten Gameplay-Trailer zu Titan Quest 2. Doch damit nicht genug: Vom 21. bis 25. August könnt ihr Titan Quest 2 auf der gamescom in Köln selbst ausprobieren.