Todkranker Fan darf vor allen anderen Borderlands 4 spielen, weil er den Release vielleicht nicht mehr erlebt

Das Leben ist manchmal einfach nur unfair und für manche viel zu kurz. Vor etwa einem Monat verfasste ein Borderlands-Fan auf Reddit einen Post, in dem er seine tödliche Krebs-Diagnose publik machte.

Einer seiner größten Wünsche für die kurze Zeit, die ihm noch bleibt, war es Borderlands 4 zu spielen - auch wenn er den Release sehr wahrscheinlich nicht mehr miterleben wird. Jetzt wurde ihm dieser Wunsch erfüllt.

Gearbox lädt Fan ins Hauptquartier ein

Im Oktober postete User Cjmac87 im Borderlands-Subreddit ein Foto von sich während seiner Krebsbehandlung. Der Beitrag erhielt bis heute mehr als 19.000 Upvotes und darunter tummeln sich über 500 Kommentare.

Im Post beschrieb der 37-Jährige seine Situation, und dass er versuchen möchte in Kontakt mit den Entwicklern seiner Lieblings-Spielreihe zu treten.

Mein Name ist Caleb McAlpine, ich bin 37 Jahre alt. Im August wurde bei mir Krebs im Endstadium 4 diagnostiziert. Er begann in meinem Rektum, breitete sich aber auf meine gesamte Leber aus. Ich habe 7-12 Monate bekommen und WENN die Chemotherapie das Fortschreiten des Krebses verlangsamt, habe ich noch weniger als 2 Jahre. Also: Ich bin ein eingefleischter Borderlands-Fan und weiß nicht, ob ich bei Borderlands 4 noch dabei sein werde. Weiß jemand, wie man Gearbox kontaktieren könnte, um zu sehen, ob es eine Möglichkeit gibt, das Spiel früher zu spielen? Das ist zwar unwahrscheinlich, aber ich dachte, einen Versuch ist es wert.

Laut der deutschen Krebsgesellschaft werden die Möglichkeiten zur Krebsfrüherkennung zu wenig genutzt. Gerade, wenn Krebs in einem frühen Stadium erkannt wird, gibt es Aussichten auf eine wirkungsvolle Therapie. Auf der offiziellen Website der Gesellschaft findet ihr alles Wissenswerte zum Thema Krebsfrüherkennung. Etwa ab wann zu Vorsorgeuntersuchungen geraten wird. Eine Krebsdiagnose - egal in welchem Stadium - ist außerdem sehr belastend für die Patienten und ihre Angehörigen. Niemand muss das allein durchstehen. Auf der Website des Deutschen Krebsforschungszentrums findet ihr etwa kostenlose Beratungsstellen in eurer Umgebung.

Nachdem sein Beitrag auch außerhalb von Reddit viral ging, erreichte er offenbar auch die Führungsetage von Gearbox. Studio-Chef Randy Pitchfort gab am 24. Oktober auf Twitter/X bekannt, dass er mit Caleb in Verbindung getreten ist, um alle Hebel in Bewegung zu setzen, die nötig sind, um etwas zu erreichen.

Vor ein paar Tagen war es dann so weit: Caleb flog in der ersten Klasse nach Texas, um das Hauptquartier von Gearbox zu besuchen. Dort trafen er und sein Begleiter auf die Entwickler und er durfte natürlich auch das neue Borderlands spielen. In einem Folge-Post fasste er seinen Trip zusammen und bedankte sich bei der Community:

Wir konnten spielen, was sie bisher für Borderlands 4 haben, und es war unglaublich. Ich weiß nicht, ob ich noch da sein werde, wenn das Spiel herauskommt, aber ich möchte euch allen einfach für all eure Liebe und Unterstützung danken und dafür, dass ihr geholfen habt, dies zu ermöglichen. Es war wirklich eine unglaubliche Erfahrung und einfach großartig.

Auch für Pitchfort und das Studio war das eine besondere Erfahrung. Der Chef zeigte sich beeindruckt und demütig vor Caleb und der Borderlands-Community, die Gearbox auf die herzzerreißende Geschichte aufmerksam gemacht hatte. In einem Post auf Twitter/X meldete sich auch der offizielle Gearbox-Account:

In den Kommentaren unter den Beiträgen der Beteiligten sammeln sich etliche Borderlands-Fans, um Caleb Kraft zu schicken und zu feiern, was die Community möglich gemacht hat. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Fans nicht nur durch Unterhaltung und gemeinsame Interessen, sondern auch durch Mitgefühl und Unterstützung zusammenwachsen können.

Wenn ihr etwas an die GameStar-Community zurückgeben wollt, schaut euch doch unsere Spendenaktion an, die wir euch oben verlinkt haben. In der Box findet ihr außerdem einen Gastbeitrag von unserer GamePro-Kollegin zum Thema Gaming und Psyche.