Zweimal Tomb Raider kostenlos: Steam-Aktion gilt nur noch bis morgen

Lara Croft gegen die Langeweile! Noch bis morgen, den 24. März um 8:00 Uhr, gibt es gleich zwei Tomb-Raider-Spiele kostenlos bei Steam: Das Reboot Tomb Raider von 2013 sowie Lara Croft and the Temple of Osiris. Wenn ihr einen oder beide Titel in diesem Zeitraum herunterladet, dürft ihr sie dauerhaft behalten. Allerdings gibt es eine weitere Begrenzung, laut Steam gilt das Angebot nur »so lange der Vorrat reicht«.

Was steckt im Reboot von Tomb Raider?

Im Action-Adventure von Crystal Dynamics wird Laras Origin-Story erzählt. Sie ist am Anfang des Spiels noch nicht die knallharte Kämpferin aus früheren Titeln, sondern landet unfreiwillig in ihrem ersten Abenteuer. Nach und nach lernt sie mit Gefahren umzugehen und wird schließlich zur Überlebenskünstlerin.

Tomb Raider war der Neustart der Serie, dessen Fortsetzungen Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider beide hervorragend in unseren Tests abschnitten - mit 90 beziehungsweise 91 Punkten.

Auch der erste Teil ist ein richtig gutes Tomb Raider, obwohl auf serientypische Puzzles und Rätsel weitgehend verzichtet wurde. Wir haben die Steam-Aktion zum Anlass genommen, den Test noch einmal zu aktualisieren:

Was war nochmal Temple of Osiris?

Mit Guardian of Light gab es zum ersten Mal Lara Croft aus der Top-Down-Perspektive. Temple of Osiris setzt die Geschichte fort und bietet zum ersten Mal einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler. Wem die neuen Tomb-Raider-Spiele zu wenige Rätsel bieten, der wird hier wohl eher glücklich: Ihr erforscht ägyptische Grabkammern, knackt Puzzles und findet Schätze, ganz klassisch.

Die Handlung steht eher im Hintergrund, dafür gibt es zahlreiche ausgefallene Gegner und ihr dürft fast alles in die Luft sprengen, was ihr wollt. Dank zahlreicher Herausforderungen wird euch das Spiel eine ganze Weile beschäftigen, wenn ihr es zu 100 Prozent durchspielen wollt. Im Test zu Temple of Osiris findet ihr alle wichtigen Infos.

Noch mehr interessante Angebote: Nicht nur Steam bietet euch Möglichkeiten, die Langeweile in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und Corona-Pandemie zu bekämpfen. Viele Spiele schenken euch kostenlose Boni für die nächsten Wochen.