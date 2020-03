Die Corona-Pandemie zwingt viele Spieler weltweit in eine häusliche Quarantäne. Wer zuhause bleiben muss, nutzt die Zeit zum Zocken - und dabei sogar die Möglichkeit diverse kostenlose Boni und zusätzliche Erfahrungspunkte abzugreifen. Wir stellen euch fünf Spiele vor, die euch derzeit genau das ermöglichen.

Der Mehrspieler-Shooter Star Wars: Battlefront 2 macht den Anfang unserer Liste und bietet euch derzeit doppelte Erfahrungspunkte für alle Aktivitäten im Spiel. Die Aktion läuft bis zum 27. März 2020. Außerdem gibt es am darauffolgenden Wochenende vom 28. bis 29. März 2020 dreifach XP.

Die Entwickler begründen den XP-Bonus zwar nicht explizit mit Corona, schreiben aber, dass man das Spielen für die Fans angenehmer machen wolle, die zuhause festsitzen würden. Zuvor hatten Reddit-Nutzer die Entwickler und Publisher von Videospielen zu genau derartigen Boni aufgefordert.

Wer effektiv Pokémon GO spielen möchte, kommt normalerweise nicht um ausgiebige Spaziergänge und Treffen mit anderen Trainern herum. Jetzt hat Niantic aber ein paar Anpassungen eingeführt, um Spielern das Zocken von Zuhause aus zu erleichtern.

Trainers, for the next 30 days, we will be making the following changes for GO Battle League and Trainer Battles with friends: