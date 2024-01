Die Fortsetzung eines 38 Jahre alten Action-Klassikers war 2022 ein Milliarden-Hit - jetzt kommt Teil 3

Verspürt ihr schon den Need for Speed? Tom Cruise wahrscheinlich schon. Bildquelle: Paramount

Tom Cruise will zurück in die Danger Zone: Top Gun 3 befindet sich endlich in Entwicklung! Und wenn wir ehrlich sind, war das eigentlich nur eine Frage der Zeit.

Top Gun: Maverick ist ein Milliarden-Hit!

Denn mit Top Gun: Maverick mauserte sich die Fortsetzung des mittlerweile 38 Jahre alten Action-Klassikers zum erfolgreichsten Film von 2022. Bei einem Budget von bis zu 170 Millionen US-Dollar konnte der Film von Regisseur Joseph Kosinski weltweit sage und schreibe über 1,4 Milliarden einspielen (via Box Office Mojo).

Kritiker und Zuschauer überschlugen sich ebenfalls mit Lob: Bei Rotten Tomatoes schrammt Top Gun: Maverick beispielsweise mit durchschnittlichen Werten von 96 beziehungsweise 99 Punkten ganz knapp an der 100 vorbei. Bei IMDb kommt der Actionfilm noch immer auf stolze 8,3 Punkte, während es bei Metacritic lediglich auf eine 70er-Wertung hinausläuft.

2:12 Der Trailer zu Top Gun 2 bringt Tom Cruise als Maverick zurück

Was schon jetzt zu Top Gun 3 bekannt ist

Dass jetzt aktiv an Top Gun 3 gearbeitet wird, verrät der etablierte Branchen-Insider Matthew Belloni im Puck-Newsletter - wie The Hollywood Reporter berichtet. Und dabei gibt es tatsächlich schon erste Details, wie der dritte Teil der Reihe aussehen soll.

So kehrt nicht nur Tom Cruise als Captain Pete Maverick Mitchell zurück, sondern auch Regisseur Joseph Kopinski, der den zweiten Teil in Szene setzte. Drehbuchautor Ehren Kruger ist ebenfalls wieder mit von der Partie.

Außerdem lassen sich auch die in Top Gun: Maverick etablierten Nachwuchs-Stars wieder blicken: Miles Teller als Lt. Bradley Rooster Bradshaw und Glen Powell als Lt. Jake Hangman Seresin sollen ebenfalls für Top Gun 3 zurückkehren.

Wann Top Gun 3 in den Kinos startet, ist aktuell nicht bekannt. Der Film befindet sich zwar schon seit Herbst 2023 in Entwicklung, trotzdem dürfte der Release noch eine Weile auf sich warten lassen. Tom Cruise ist weiterhin schwer beschäftigt, so zum Beispiel mit Mission: Impossible 8, der im Mai 2025 erscheint. Top Gun 3 könnte damit bis 2026 oder 2027 auf sich warten lassen.

