Amazon legt einen ziemlich absurden Action-Klassiker nach 34 Jahren neu auf - und der hat es in sich

Vielleicht kennt ihr Road House dank Family Guy, oder weil ihr tatsächlich den ziemlich absurden Actionfilm von 1989 gesehen habt. Darin spielt Patrick Swayze einen Rausschmeißer mit Philosophie-Abschluss, der Drehkicks verteilt und den gelegentlichen Kehlkopf rausreißt. Kein Witz.

Jetzt - knappe 34 Jahre später - legt Amazon den quatschigen, aber dann doch ziemlich kultigen Actionfilm neu auf. (Wie weit die Meinungen bezüglich Road House auseinandergehen, zeigt übrigens ein schneller Blick auf Rotten Tomatoes oder Metacritic).

So muskulös wird der neue Road House

Der neue Road House startet am 21. März 2024 bei Prime Video und dafür tritt Jake Gyllenhaal (Nightcrawler, Brokeback Mountain, Donnie Darko) in die Fußstapfen von Patrick Swayze. Einen offiziellen Trailer gibt es noch nicht, aber dafür schon mal ein erstes Bild von Gyllenhaal, der sich für den Rausschmeisser-Philosoph ordentlich aufgepumpt hat:

Während ein offizieller Trailer zu Road House auf sich warten lässt, zeigt sich zumindest schon mal Jake Gyllenhaal auf einem Bild zur Neuverfilmung. Bildquelle: Amazon Prime Video.

Der originale Road House war (offensichtlich) kein Hit bei Kritikern, mauserte sich aber dann doch zu einem Kultfilm. Das ist primär dem unverwechselbaren Charisma von Patrick Swayze zu verdanken, aber auch den wirklich beeindruckenden Martial-Arts-Kampfszenen.

Was ihr sonst zu Road House wissen solltet

Für die Neuauflage von Amazon Regisseur Doug Liman (Edge of Tomorrow, Die Bourne Identität) verantwortlich - übrigens ist mit Joel Silver sogar der Produzent des 1989er Road House an Bord.

Road House bekommt dabei wie schon das Original ein hartes R-Rating, was die explizite Darstellung von Gewalt oder sexuellen Inhalten ermöglicht. Da das Original damit nicht geizt, dürfte das Fans des trashigen Actionfilms optimistisch stimmen.

Falls ihr jetzt in nostalgischen Erinnerung schwelgen oder eure Neugierde für gutes, altes Trash-Kino befriedigen folgt, findet ihr den Trailer zum Original:

Zum Cast zählen neben Jake Gyllenhaal außerdem Daniela Melchior (Fast X), Billy Magnussen (James Bond: Keine Zeit zu Sterben) und MMA-Kämpfer Conor McGregor. Dazu das passende Schlusswort: Road House .

Habt ihr Road House von 1989 mit Patrick Swayze in der Hauptrolle bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch der Kult-Actionfilm gefallen? Freut ihr euch über eine Neuauflage von Amazon oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den Film von Doug Liman? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!