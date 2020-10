Tower 57 gratis bei GameStar Plus - 16 Bit Twinstick-Shooter mit AMIGA Feeling

Die Welt: In der düsteren Dieselpunk Welt von Tower 57 sind die riesigen Megatower der letzten Enklaven der Menschheit. Ihr seid einer von sechs einzigartigen Helden, die den Auftrag bekommen, den namensgebenden Tower 57 zu erkunden. In diesem Turm läuft nämlich einiges schief - es ist eure Aufgabe herauszufinden, warum und was darin vor sich geht. Darin tummeln sich nämlich jede Menge Feinde, deren Angriffsmuster und Schwächen ihr lernen solltet, wenn ihr den Turm erklimmen wollt.

Werkzeuge der Zerstörung: Um den Gefahren des Turms trotzen zu können habt ihr natürlich ein breites Arsenal zur Verfügung. Alle sechs Charaktere haben unterschiedliche Fähigkeiten, Waffen und Gadgets, die ihr im Laufe der Kampagne upgraden könnt. So verbessert ihr etwa die Feuerrate eures Gewehrs oder erhöht die Anzahl der Kugeln, die ihr mit jedem Schuss abfeuert.

Gemeinsam statt einsam: Tower 57 legt einen großen Fokus auf Kooperation. Ob lokal oder online, zu zweit eröffnen sich viele Möglichkeiten für kreative Hinterhalte, dem Einsatz spezieller Co-op Waffen oder effektive Kombinationen regulärer Schießprügel. Außerdem macht es zu zweit einfach mehr Spaß, die zerstörbare Umgebung und die feindlichen Heerscharen kurz und klein zu schießen. Hinterlasst gemeinsam eine Schneise der Zerstörung.

Immer aufwärts: Der Turm ist ein großes Labyrinth aus mit Aufzügen verbundenen Etagen. In zentralen Hubs könnt ihr in Shops unter anderem eure Waffen verbessern. Bei eurem Aufstieg entdeckt ihr auch zahlreiche Geheimgänge und versteckte Räume, jedes Gebiet ist in liebevoller 16 Bit-Optik von Hand gestaltet. Das Spiel ist zwar relativ kurz, eignet sich dadurch aber für einen spannenden Nachmittag mit einem Freund - so wie früher am Amiga.

Mehr von Publisher 11bit: Frostpunk, Children of Morta und mehr

Wenn euch Tower 57 gefallen hat, solltet ihr auch andere Titel von 11bit ausprobieren. Mit dem Survival-Strategie Spiel Frostpunk ist ein echter Hit im Repertoire des Publishers. Vor kurzem gab es hierzu mit dem Addon On the Edge auch frisches Endzeit-Futter. Wenn ihr lieber Action wollt ist das Diablo-ähnliche Roguelite Children of Morta für euch.

