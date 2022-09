Die wichtigsten Trailer der Nintendo Direct: Unser Recap zur großen Show

Bevor ihr euch Hoffnungen macht: Nein, Nintendo hat keine Anzeichen gegeben, dass man in Zukunft mehr Titel auch auf den PC bringen will. Aber weil wir aus unserer großen Umfrage wissen, dass ein Großteil von euch eine Switch besitzt, haben wir trotzdem die wichtigsten Ankündigungen und Trailer der Nintendo Direct im September 2022 gesammelt - und ganz leer gingen PC-Spieler diesmal auch nicht aus.

Zudem dürft ihr euch darauf freuen, PC-Hits wie Factorio und Sifu bald gemütlich auf der Couch zu zocken. Und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sollte sowieso jeder Open-World-Fan im Blick behalten, auch wenn ihr ausschließlich am Rechner spielt. Denn schon der Vorgänger Breath of the Wild hat neue Maßstäbe für das Genre gesetzt - der Nachfolger könnte das sogar noch übertreffen.

11 0 Mehr zum Thema Auf Tears of the Kingdom ruhen die Hoffnungen der Open World

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Im Trailer seht ihr nur kurze Gameplay-Szenen, die unter anderem unseren vertrauten Gleiter zeigen. Dafür gab es aber sowohl eine Enthüllung des Titels als auch ein Release-Datum: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 exklusiv für die Switch.

It Takes Two

Der beliebte Koop-Hit It Takes Two erscheint am 4. November 2022 für die Switch. Crossplay zwischen PC und Konsolen (oder verschiedenen Konsolen) ist bisher nicht möglich.

Factorio

Management-Megahit, Steam-Rakete, Fabrik-Phänomen: Factorio hat sich solche großen Titel definitiv verdient. Bei mehr als zweieinhalb Millionen verkauften Exemplaren bei Steam fallen die Nutzer-Reviews überwältigend positiv aus. Und bald könnt ihr eure gewaltigen Produktions-Anlagen auch auf der Switch perfektionieren, die Version erscheint am 28. Oktober 2022.

Sifu

Selten hat ein Spiel unseren Redaktionsleiter Dimi so tief in die Verzweiflung getrieben wie der gnadenlose Kung-Fu-Tanz Sifu. Falls ihr es bisher verpasst habt oder auf eine Switch-Version wartet (da kann man einfach besser in die Couch boxen), dann habt ihr ab 8. November 2022 Gelegenheit, euch selbst die Zähne daran auszubeißen.

Tunic

Tunic ist ein hübsches und anspruchsvolles Zeldalike, in dem ihr als Fuchs mit eurem Schwert fuchtelt und kleine Rätsel löst. Dieses Spiel sah schon immer so aus, als ob es auch auf die Switch gehört und ab 27. September 2022 ist es soweit.

Octopath Traveler 2

Die Fortsetzung des beliebten JRPG wurde auf der Nintendo Direct angekündigt. Octopath Traveler 2 erscheint am 24. Februar 2023 nicht nur auf der Switch, sondern auch für PC und PS4 sowie PS5.

Bayonetta 3

Kein PC-Release in Sicht, aber diese sieben Minuten Gameplay aus Bayonetta 3 sind trotzdem sehenswert! Das Action-Spiel mit der wohl stilvollsten Hexe des Universums erscheint am 28. Oktober 2022 exklusiv für Switch.

Alle weiteren Ankündigungen der Nintendo Direct findet ihr natürlich bei unserer Konsolen-Schwesterseite GamePro.

Auf welchen Switch-Port freut ihr euch am meisten? Oder bevorzugt ihr vielleicht für jedes Spiel den PC? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen und denkt dran, bei unserer Konsolen-Umfrage mitzumachen!