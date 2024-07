Trailer der Woche: Burgbelagerung XXL und Warhammer als Rennspiel

Wildes Rennspiel-Chaos oder doch lieber geordnete Schlachtformationen? Die wöchentliche Trailerschau liefert.

Rennen fahren im hochorktanigen Panza gefällig? Oder eher feingeistig unterwegs und auf wuseligste Burgbelagerung aus? Bleibt einfach bequem hier sitzen, wir haben diesmal reichlich von beidem (und mehr) für euch.

Viel Spaß mit unseren Trailern der Woche!

Platz 3: Speed Freeks

1:34 Speed Freeks - Beim Trailer zu diesem Warhammer-Rennspiel nicken Metalheads automatisch mit dem Kopf

Klar, kuriose Rennspiele gibt's wie Schotter in Finnland, und das nicht erst seit gestern. Bereits 1995 sorgte ein Twisted Metal abseits gesitteter Pisten mit Fahrzeugkampf für besonders abgefahrenes Chaos. In eine ähnliche Kerbe will Warhammer 40.000: Speed Freeks scheppern.

Ihr lasst euren grünen Hintern in den Ork-Panza krachen, schraubt ein paar extrafiese Knarren dran und ab geht die Luzi. Ihr brettert gegen andere Spieler und Spielerinnen durch die düstere Warhammer-Welt, rammt und sprengt eure Kontrahenten zu Altmetall. Falls ihr euch selbst zu den Altmetallern zählt, sperrt im Trailer mal die Ohren auf.

Platz 2: Diablo 4

2:24 Diablo 4: Vessel of Hatred zeigt den Spiritborn in Aktion - das ist die neue Klasse

Blizzard bringt ein gutes Jahr nach dem Release von Diablo 4 mit Vessel of Hatred die erste Erweiterung auf die Straße. Größtes Verkaufsargument: Die neue Klasse Geistgeborene (Spiritborn).

Damit beschwört ihr mächtige Geisterwesen und setzt sie im Kampf gegen Mobs und Bosse ein. Wie das aussieht und genau funktioniert, bringt der Trailer kompakt auf den Punkt.

Das Addon für Diablo 4 erscheint am 8. Oktober 2024. Alle Infos über die Inhalte von Vessel of Hatred findet ihr bei uns ebenfalls.

Platz 1: Renaissance Kingdom Wars

1:01 Belagerungen, Burgen, Flotten: Neues Historien-Strategiespiel erscheint auf Steam

Stronghold-Vibes zur Zeit der Renaissance: Das Historien-Strategiespiel Renaissance Kingdom Wars schickt euch im Namen der Krone mit eurer Söldnerarmee in fremde Länder, um Krieg zu führen. Erst belagert ihr bewehrte Städte, später übernehmt ihr selbst eine Stadt und könnt sogar den König verraten.

Renaissance: Kingdom Wars versteht sich als Mischung aus Echtzeit- und Globalstrategie, funktioniert also ein Stück weit wie die historischen Titel aus der Total-War-Reihe. Renaissance ist bereits erschienen und begann seine Reise am 15. Juli 2024 im Steam Early Access.

Welcher Trailer hat euch diese Woche am besten gefallen? Habt ihr Lust auf wuselige Schlachten im europäischen Mittelalter? Braucht ihr dringend mehr orkisches Chaos in euren Autorennen? Oder freut ihr euch schon auf die neue Klasse in Diablo 4? Schreibt es unten in die Kommentare! Wir lesen immer gerne eure Anmerkungen und Meinungen.