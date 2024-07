5 nagelneue Steam-Lieblinge, für die ihr keinen Cent ausgeben müsst

An diesem Wochenende stellen wir euch fünf neue Spiele vor, die ihr komplett kostenlos erleben könnt.

Kostenlos ist der coole Cousin von billig: Darum stellen wir euch jetzt fünf neue Steam-Spiele vor, die nicht nur bei der Community gut ankommen, sondern auch keinen müden Cent kosten.

Diesmal mit einem Fantasy-Actionspiel der gnadenlosen Sorte, frischem Futter für Bastelwütige und endlich mal Hamstern nach Herzenslust, ohne an der Kasse blöd angeguckt zu werden. Viel Spaß bei unseren Steam-Geheimtipps zum Wochenende!

Dass es auch mal skurrile Gründe für fehlende Preisschilder geben kann, zeigt dieser ritterliche Entwickler:

Schnell zum Spiel (Inhaltsverzeichnis):

Dungeonborne

2:39 Dungeonborne, direkter Rivale von Dark and Darker, zeigt kurz vor Release neues Gameplay

Genre: Extraction-Action | Steam-Release: 19. Juli 2024 (Early Access) | Preis: Free2Play

Nein, ihr hört kein Echo: Dungeonborne funktioniert wie Extraction-Shooter à la Hunt Showdown oder Escape from Tarkov, setzt aber auf ein Fantasy-Setting mit Magie und Nahkämpfen, genau wie Dark and Darker. Shooter-Freunde können sich zumindest eine Armbrust schnappen.

Gnadenlos geht's trotzdem zu in den Dungeons: Sterbt ihr an KI-Monstern oder durch die Hand gegnerischer Spielerinnen und Spieler, ist eure mitgebrachte Ausrüstung futschi. Um die ganze teure Beute mit nach Hause zu nehmen, müsst ihr via Portal entkommen.

Mehr über Dungeonborne erzählt euch unser Autor Dennis:

Zustimmung auf Steam: 76 Prozent von über 2.100 Rezensenten stimmen positiv.

Screw Drivers

1:38 In Screw Drivers schraubt und fahrt ihr die Autos eurer Fantasie kostenlos

Genre: Schrauberei-Rennspiel | Steam-Release: 20. Juni 2024 (Early Access) | Preis: Kostenlos

Wenn ihr Freude an virtuellem Basteln habt, werft mal ein Auge auf Screw Drivers. Hier schraubt ihr eure Traumkarossen händisch zusammen und steuert sie danach direkt auf der Rennstrecke.

Ihr könnt euch mit euren liebevollen Konstruktionen allein beschäftigen oder im Online-PvP gegen andere Bastlerherzchen antreten. Doch Vorsicht in den Kurven: Eine berechnete Physik lässt eure Vehikel an Hindernissen in tausend Teile zerschellen, wenn ihr Fahrfehler begeht.

Zustimmung auf Steam: 86 Prozent von über 1.300 Rezensenten stimmen positiv.

Illusion Carnival

Genre: Rollenspiel-Abenteuer | Steam-Release: 12. Juli 2024 | Preis: Kostenlos

In Illusion Carnival erkundet ihr eine mysteriöse Zirkuswelt, lernt seltsame Charaktere kennen und kämpft gegen geistige Erosion . Euer Hauptziel: Die Geheimnisse des Vergnügungsparks aufdecken.

Das Spiel wirkt auf den ersten Blick vielleicht ein wenig schräg, jedoch könnte der Begriff Geheimtipp kaum besser zutreffen, wie die wenigen, aber hellauf begeisterten Steam-Reviews offenbaren.

Zustimmung auf Steam: 98 Prozent von über 500 Rezensenten stimmen positiv.

Hamster Playground

Genre: Party-Actionspiel | Steam-Release: 11. Juli 2024 | Preis: Free2Play

Hamster sein, rumhamstern, Rätsel lösen: Zum Glück haben die possierlichen Tierchen euch und müssen sich nicht auf ihr Hamsterhirn verlassen. In rätsel- und actiongespickten Spielwelten stellt ihr allerlei Blödsinn an, fahrt Skateboard und messt euch mit anderen Hamsterverrückten.

Multiplayer ist allerdings kein Muss: Ihr könnt auch als einsame Hamster euren Spaß haben. Verrückte Tierspiele gibt's nicht erst seit gestern. Der Goat Simulator lässt grüßen.

Zustimmung auf Steam: 86 Prozent von über 1.700 Rezensenten stimmen positiv.

Clap Clap

Genre: Horror-Abenteuer | Steam-Release: 4. Juni 2024 | Preis: Kostenlos

Igendwann in den 1980ern: Ihr passt ihr auf ein fremdes Haus auf, dessen Elektrik mit einer damals irre modernen Klatschsteuerung ausgestattet ist. Warum nicht? Geld für's Lichtausmachen gibt's sonst eher selten. Allerdings seid ihr in Clap Clap nicht allein zu Haus.

Nehmt euch besonders in Acht, wenn ihr ein Klatschen hört, das nicht von euch stammt. Bald findet ihr heraus, dass ein Monster sein Unwesen treibt. Unterdessen könnt ihr mit allem Möglichen interagieren, was ihr in dem Haus so findet.

Zustimmung auf Steam: 96 Prozent von über 1.200 Rezensenten stimmen positiv.

Wie gefallen euch unsere Gratis-Tipps an diesem Wochenende? Habt ihr ein Spiel gefunden, das ihr mal ausprobieren möchtet? Welches Free2Play-Spiel ist euer persönlicher Favorit, unsere Vorschläge hin oder her? Schreibt es doch in die Kommentare! Wir freuen uns immer darüber, eure Meinungen, Ansichten und Anmerkungen zu lesen.