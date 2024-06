Trailer der Woche: WoW, Metal Gear und Fable wecken große Emotionen

World of Warcraft kündigte gleichzeitig die zehnte, elfte und zwölfe Erweiterung an.

Fans von World of Warcraft freuen sich auf drei neue Erweiterungen, die die Geschichte von Azeroth weiterspinnen. Dazu gehören neue Zonen, eine neue spielbare Rasse und jede Menge weiterer Inhalte.

Auch dabei: Das Remake von Metal Gear Solid: Snake Eater und die Rückkehr eines wahren Klassikers unter den Rollenspielen. Also dann: Wir zeigen euch die spannendsten Trailer der vergangenen Woche!

Lieber zocken statt gucken? Für ein paar waschechte Steam-Geheimtipps folgt uns bitte hier entlang:

Platz 3: Fable

2:44 Fable: Erstes Gameplay zum neuen Rollenspiel - und es gibt sogar einen Release-Zeitraum

Wenn Peter Molyneux schon nicht selbst zupackt, springt eben Microsoft beziehungsweise ihr Studio Playground Games ein. Das neue Fable wird nicht etwa der vierte Teil der Reihe, zumindest nicht vom Namen her. Fable stellt einen Reboot dar, wie wir sie in den letzten Jahren häufig zu Gesicht bekommen.

Der Trailer zeigt die Rollenspieltugenden, mit denen alte und neue Fans überzeugt werden sollen. Und das sieht schon verdammt schick aus, auch wenn ein fixes Release-Datum bislang ausbleibt. Zumindest sollen wir uns nicht länger als bis 2025 gedulden müssen.

Bereits zuvor begeisterte Fable mit einer Grafik, die sich dem Fotorealismus annähert.

Platz 2: Metal Gear Remake

2:18 Metal Gear: Das Remake von Snake Eater zeigt erstes Gameplay - und sieht großartig aus

Das Zerwürfnis zwischen Konami und Metal-Gear-Schöpfer Hideo Kojima gehört zu den großen Tragödien der Videospielwelt. Auch wenn vielleicht nie wieder ein neuer Serienteil vom Meister selbst erscheint, bleibt uns ja noch das Wunder des Remake.

Zumindest hoffen Fans, dass sich ein Wunder einstellt. Der neue Gameplay-Trailer vom Snake-Eater-Remake macht dahingehend Hoffnung, auch wenn er natürlich nur einen gelenkten Einblick in den Stand des Projekts erlaubt. Spaß macht das Video trotzdem.

Platz 1: World of Warcraft

2:56 WoW: The War Within verrät sein Release-Datum im Trailer, der viele Jahre Erinnerungen zurückruft

Wenn Totgesagte wirklich länger leben, muss jemand ganze Fluchbücher über World of Warcraft ausgesprochen haben. Denn auch 20 Jahre nach Release macht Blizzard nicht halt, mal eben drei neue Erweiterungen auf einen Schlag anzukündigen.

Wir konnten übrigens bereits in das erste Addon reinspielen und fassen unsere Eindrücke hier zusammen:

Der erste Teil dieser erzählerischen Trilogie heißt The War Within und beschwört mit dem obigen Trailer das, von dem jeder WoW-Fan reichlich hat: Erinnerungen. Und allzu lange dauert es nicht mehr, bevor ihr die nochmal ausleben dürft. WoW: The War Within erscheint am 26. August 2024.

Was haltet ihr von den Trailern der Woche? Fandet ihr einen anderen Trailer noch besser als die obigen drei? Auf welches Spiel freut ihr euch ganz besonders? Schreibt es gerne in die Kommentare!