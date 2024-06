5 gefeierte Steam-Neuheiten, die unter dem Radar fliegen

Wir zeigen euch fünf Steam-Neuheiten für Rollenspiel- und Aufbau-Fans.

Bei Insidern heiß gehandelt, aber darüber hinaus kaum bekannt: Das sind die Qualitäten, die unsere fünf Steam-Geheimtipps zum Wochenende vereint. Wir stellen euch Spiele vor, die in Valves gigantischem Shop leicht übersehen werden.

Diesmal mit zwei grundverschiedenen Aufbauspielen, einem Rollenspiel der alten Schule und für die Hartgesottenen unter euch: düsterer Survival-Horror. Viel Spaß mit unseren fünf Spiele-Geheimtipps zum Wochenende!

Indes gibt's auf Steam eine echte Überraschung:

Jetzt wieder auf Steam Dark and Darker ist überraschend zurück - und das sogar kostenlos von Dennis Zirkler

Schnell zum Spiel (Inhaltsverzeichnis):

Empires of the Undergrowth

Genre: Ameisen-Aufbauspiel | Steam-Release: 7. Juni 2024 | Preis: 30 Euro

2:28 Empires of the Undergrowth: Wir versagen in der witzigen Kampagne

Die Älteren werden's noch kennen: SimAnt, das SimCity mit Ameisen, ließ uns bereits Anfang der Neunziger mächtige Ameisenkolonien errichten. In eine ähnliche Kerbe krabbelt Empires of the Undergrowth.

Ihr befehligt eine Armee von Soldatenameisen, errichtet einen verzweigten Bau unter der Erde und müsst euch nebenbei gegen allerlei krabbelndes Getier erwehren. Dabei dürft ihr sogar auf pheromonbasierte Taktiken zurückgreifen und eure eigenen Kriegerameisen entwerfen.

Zustimmung auf Steam: 94 Prozent von über 10.000 Rezensenten stimmen positiv.

In einem anderen Artikel erfahrt ihr, welche Neuerungen das Jahr 2024 im Aufbaugenre bringt.

Reus 2

Genre: Göttersimulation | Steam-Release: 28. Mai 2024 | Preis: 25 Euro

Göttersimulation, ein fast vergessenes Genre: Jetzt tritt mit Reus 2 ein neues Exemplar in Erscheinung und lässt euch in Form turmhoher Titanen eure Städtchen errichten.

Als göttlicher Titan dürft ihr symbiotische Ökosysteme gestalten, Schöpfungen auf die Welt bringen und eure Menschlein mit dem ein oder anderen Wunder begeistern.

Zustimmung auf Steam: 97 Prozent von über 500 Rezensenten stimmen positiv.

Skald

Genre: Retro-Rollenspiel | Release: 30. Mai 2024 | Preis: 15 Euro

1:00 Skald lässt im epischen Retro-Trailer Nostalgie für Oldschool-Rollenspiele aufkommen

Es mag durch seinen Retro-Anstrich unspaktakulär wirken, aber selbst der Larian-Chef ist bei Skald: Against the Black Priory voll des Lobs. Und damit steht er nicht alleine da.

In Skald lenkt ihr eure Abenteurertruppe durch eine düstere Fantasywelt, in der hinter jedem Busch euer Verhängnis wartet. Entscheidungsfreiheit, Charakterentwicklung, anspruchsvolle Kämpfe: Skald hakt so manches Item auf der Rollenspiel-Wunschliste ab.

Zustimmung auf Steam: 96 Prozent von über 800 Rezensenten stimmen positiv.

Mehr Rollenspiel-Anregungen findet ihr hier:

Topliste GameStar kürt die 150 besten Rollenspiele von Peter Bathge

Nightmare Kart

Genre: Action-Rennspiel | Release: 5. Juni 2024 | Preis: Kostenlos

Ein etwas anderer Kart-Racer erwartet euch mit Nightmare Kart: Das Retro-Rennspiel erinnert visuell an die erste PlayStation und addiert Horror zum Rennfahrer-Rezept. Das Spiel ist zudem komplett kostenlos auf Steam verfügbar.

Wie bei Mario Kart und Co. wird nicht nur euer Fahrgeschick auf die Probe gestellt. Ihr fechtet zudem Kämpfe gegen eure Kontrahenten aus. Trotz spartanischer Optik zeigen sich Steam-User begeistert.

Zustimmung auf Steam: 97 Prozent von über 2.400 Rezensenten stimmen positiv.

Panicore

Genre: Survival-Horrorspiel | Release: 31. Mai 2024 | Preis: 20 Euro

0:45 Das Koop-Survivalspiel Panicore will Outlast-Fans das Fürchten lehren

Für Fans von Survival-Horrorspielen à la Outlast: Panicore verspricht Nachschub. Der First-Person-Titel ist indes in erster Linie auf kooperatives Gameplay ausgelegt. Obwohl auch Einzelspieler möglich ist: Mit Freunden gruselt es sich leichter.

Eure Hauptaufgabe in Panicore: Überleben. Ihr müsst einen verschachtelten Komplex verlassen, während ein KI-gesteuertes Monster auf euch Jagd macht. Interessierte können auf Steam außerdem eine kostenlose Demo des Spiels ausprobieren.

Zustimmung auf Steam: 80 Prozent von über 800 Rezensenten stimmen positiv.

Kostenlos bei Steam Am Wochenende könnt ihr ein richtig gutes Story-Adventure abgreifen - und behalten von Jesko Buchs

Und, hat eines unserer vorgestellten Spiele euren Geschmack getroffen? Welches Spiel werdet ihr euch mal genauer anschauen? Habt ihr selbst kürzlich ein sträflich vernachlässigtes Spiel auf Steam gefunden, das ihr anderen Leserinnen und Lesern unbedingt ans Herz legen möchtet? Schreibt es gerne in die Kommentare! Wir lesen immer gerne eure Meinungen und Anregungen.