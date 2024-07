Vorax zeigt seine vielen Gesichter.

Horror ist nicht mehr Horror, wenn ihr euch schon durch hundert Gruselspiele gefürchtet habt. Da kommt ein erschreckend atmosphärisches Spiel gerade recht. Der Trailer zu Vorax verstört mit grotesker Gestaltung in dichter Atmosphäre.

Auch dabei: Ein gänzlich unverstörender Blick auf Planet Coaster 2 und die Rückkehr von Gladiator, die fast ein Vierteljahrhundert auf sich warten ließ. Viel Spaß mit unseren Trailern der Woche!

Wir freuen uns außerdem über eure Stimme, um die GameStar-Tests im Juli festzuzurren:

Platz 3: Planet Coaster 2

1:14 Planet Coaster 2: Nachfolger der beliebten Freizeitpark-Simulationen angekündigt

Wir haben euch verstörenden Horror versprochen, und als erstes gibt's die bunteste Zuckerpackung seit Erfindung der Skittles. Zu unserer Verteidigung: Der Ankündigungs-Trailer zu Planet Coaster 2 gehört einfach in die Trailerschau, allein am Erfolg des ersten Teils gemessen.

Richtiges Gameplay bekommt ihr hier nicht zu Gesicht, aber zumindest in die Tonalität könnt ihr schonmal reinlauschen. Große Überraschung: Es wird wieder niedlich, knuffig, farbenfroh und leichtherzig, zumindest was den Stil betrifft.

Was spielerisch alles drinsteckt, fasst die wunderbare Steffi für euch zusammen:

Platz 2: Gladiator 2

2:57 Hier ist der erste Trailer zu Gladiator 2: Es geht zurück ins Kolosseum

24 lange Jahre rannen durch die Sanduhr, seit Ridley Scotts Gladiator im Jahr 2000 im Kino erschien und die Zuschauerinnen und Zuschauer begeisterte. Jetzt nähert sich die Fortsetzung, die ihr euch im Trailer oben anschauen könnt. Als Kinostart wurde der 14. November 2024 festgelegt.

Die Hauptrolle von Gladiator 2 übernimmt der irische Schauspieler Paul Mescal als Lucius – jener Lucius, der im ersten Teil noch als Zuschauer den Tod seines Onkels durch die Hand von Maximus (Russell Crowe) mitansehen musste. In weiteren Rollen treten unter anderem Pedro Pascal und Connie Nielsen auf.

Platz 1: Vorax

0:35 Vorax: Survival-Horrorspiel zeigt im Trailer seine schaurige Open World

Ein bisschen gruseln, schön und gut: Aber wer verspürt noch echte, nackte, drückende Angst in einem Videospiel? Verstörung gar, weil die Atmosphäre so dicht und die Monster so unheimlich gestaltet sind? Wie im ersten Resi, falls ihr zufällig um die 40 rangiert oder mal die PS1-Sammlung eurer Eltern geplündert habt.

Bei uns schafft der Trailer zu Vorax diesen dunklen Zauber. Vorsicht jedoch vor dem obigen Trailer, falls ihr euch eher zu den zart Besaiteten zählt.

Wenn wir übrigens einem Insider glauben können, steht Resident Evil eine einschneidende Veränderung bevor:

Zurück zu Vorax: Da steht Survival-Horror auf der Packung, ihr müsst also nicht bloß von Jumpscare zu Jumpscare hecheln, sondern vor allem überlebenswichtige Ressourcen finden. Auf einer Open-World-Insel, wo offenbar die Arbeit einiger Biopfuscher gehörig in die Hose geht und die grausigen Ergebnisse frei herumschlurfen. Mutierte Zombies gibt's reichlich, aber auch riesige Fleischberge des Grauens.

Vorax vom italienischen Entwickler und Publisher IndieGala erscheint schon am 18. Juli 2024 auf Steam, zunächst im Early Access. Ein Preis wurde bislang nicht kommuniziert.