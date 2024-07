Gladiator 2: Die ersten Bilder sind da und die teasen spektakuläre Kolosseums-Kämpfe an

Fühlt ihr euch von den ersten, offiziellen Bildern zu Gladiator 2 gut unterhalten? Bildquelle: Paramount Pictures

Schnallt euch die Sandalen an und reserviert euch schon mal schattige Plätze im Kolosseum: Ridley Scotts 24 Jahre alter Historien-Epos Gladiator wird noch dieses Jahr fortgesetzt und jetzt sind erste Bilder dazu aufgeschlagen.

Was zeigen die ersten Bilder zu Gladiator 2?

Während ein erster Trailer noch auf sich warten lässt (am 9. Juli ist es soweit) veröffentlichte jetzt Vanity Fair exklusiv erste Bilder zu Gladiator 2. Die zeigen Paul Mescal (All of Us Strangers, Aftersun) und Pedro Pascal (Game of Thrones, The Mandalorian) in ihren Rollen als römische Krieger im Schlachtengetümmel.

Und siehe da: Die Bilder bestätigen zumindest teilweise, was erste Berichte zur Handlung von Gladiator 2 bereits verrieten. So soll Pedro Pascal einen römischen Feldherren spielen, der aufgrund seiner Ideale dazu gezwungen wird, sich im Kolosseum zu behaupten.

Dabei kreuzt er auch seine Klingen mit Paul Mescal, der Lucius (also den Jungen aus dem ersten Teil) spielt. Werft aber am besten einfach mal selbst einen Blick auf die Bilder:

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Was ihr sonst zu Gladiator 2 wissen solltet

Gladiator 2 startet am 14. November 2024 in den deutschen Kinos. Ein erster Trailer zur Fortsetzung, die Ridley Scott persönlich verantwortet, soll am 9. Juli aufschlagen. Das Budget von Gladiator 2 soll sich angeblich auf über 300 Millionen US-Dollar aufgebläht haben, deswegen muss der Film an den Kinokassen definitiv abliefern.

Neben Paul Mescal sind in Gladiator 2 unter anderem Joseph Quinn, Denzel Washington, Connie Nielsen und Derek Jacobi zu sehen. Ein Wiedersehen mit Russell Crowe oder Djimon Hounsou wird es wiederum nicht geben. Von der Tatsache, dass Gladiator nach 24 Jahren tatsächlich fortgesetzt wird, ist Crowe übrigens nicht allzu begeistert.

Mehr dazu und auch zu den ursprünglichen Plänen für Gladiator 2, Maximus Decimus Meridius von den Toten zurückzuholen, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Was haltet ihr davon, dass Ridley Scott Gladiator 24 Jahre nach Teil 1 eine Fortsetzung spendiert: Freut ihr euch darauf oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr persönlich an Gladiator 2? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!