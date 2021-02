Die spannendsten Trailer des Super Bowl 2021

Ob Sport nun euer Ding ist oder nicht: Der Super Bowl ist aus mehr als einem Grund ein jährliches Highlight. Denn neben Football gab es wie üblich auch beim Super Bowl 2021 einige spannende Trailer-Premieren zu kommenden Kino- und Serien-Highlights.

Ursprünglich machten auch Gerüchte die Runde, dass Neuigkeiten zu GTA 6 gezeigt werden könnten. Obwohl wir auf diese Ankündigung leider noch etwas länger warten müssen, haben wir euch bereits alle wichtigen Gerüchte und Infos zum neuen GTA zusammengefasst - und analysieren, wie wahrscheinlich sie sind:

Raya and the Last Dragon

Der Titel des schönsten Trailers dürfte an Disneys kommendem Animationsfilm Raya and the Last Dragon gehen, der nach dem ersten Teaser 2020 nun auch mehr Details zur Story verrät. Kriegerin Raya begibt sich in Kumundra auf die Suche nach dem Drachen Sisu, um wieder Frieden in ihr Königreich zu bringen. Raya and the Last Dragon soll am 11. März 2021 in den Kinos und bei Disney+ erscheinen.

Visuell erinnert der Film übrigens sehr an das Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits, das ebenfalls im März 2021 erscheinen soll:

Fast & Furious 9

Der Trailer zu Fast & Furious 9 - oder kurz F9 - beglückt uns ein weiteres Mal mit schnellen Autos und absurden Stunts. Neben Vin Diesel als Dominic Toretto sind auch Michelle Rodriguez als Letty Ortiz, Helen Mirren als Magdalena Shaw und Charlize Theron als Cipher mit von der Partie. F9 soll am 27. Mai 2021 in die deutschen Kinos kommen.

The Falcon and The Winter Soldier

Marvel-Fans können sich derzeit auf jeden Fall nicht über zu wenig MCU-Nachschub beschweren. Nach der Serie WandaVision wurde uns in einem langen und actionreichen Trailer die Serie The Falcon and The Winter Soldier präsentiert, in denen Anthony Mackie und Sebastian Stan in den Hauptrollen zu sehen sind. Die Serie wird ab dem 19. März 2021 bei Disney+ verfügbar sein.

Alle Infos zu sämtlichen MCU-Serien, die ihr derzeit schauen könnt oder die euch in Zukunft noch erwarten, fassen wir euch in unserem Special zusammen:

Old

Mit einem echten Gänsehaut-Trailer stellte außerdem M. Night Shyamalan, der Meister der Film-Twists, seinen neuen Horrorthriller Old vor. Darin befinden sich die Protagonisten an einem übernatürlichen Strand, an dem alle Besucher in Rekordzeit altern - und schließlich sterben. Wir werden Old voraussichtlich ab dem 21. Juli 2021 im Kino sehen können.

Nobody

Fans der Serie Better Call Saul haben bald die Chance, Darsteller Bob Odenkirk mal wieder in einer außergewöhnlichen Hauptrolle zu erleben. In Nobody spielt er einen Familienvater, der nach einem Überfall auf seine Familie neue Seiten an sich entdeckt und auf einen brutalen Rachefeldzug geht. Nobody soll am 2. April 2021 in den USA erscheinen.

Was uns an virtueller Gewalt fasziniert und wo sie ihre Grenzen hat, haben Michael Graf, Petra Schmitz und Peter Bathge kürzlich in einer Folge des GameStar-Podcast besprochen:

Weitere spannende Trailer findet ihr in unserer aktuellen Übersicht der Kino-Highlights 2021.