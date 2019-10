Train Fever gratis bei GameStar Plus - Nächster Halt: Das Züge-Paradies

Gratis-Spiel des Monats

Es ist das Jahr 1850, der Beginn einer umwälzenden Epoche - und ihr seid ein wichtiger Bestandteil davon! In dieser Zeit des industriellen Fortschritts liegen große Aufgaben vor euch: Bringt in eurer Region nicht nur die Züge ins Rollen, sondern organisiert den gesamten Transport aller Einwohner und verschiedener Güter. Erfüllt die Bedürfnisse der Bürger und erlebt, wie die Städte in eurer Region dynamisch wachsen. Ihr seid der Inhaber eines Transportunternehmens und baut über Gleise und Bahnstationen die Infrastruktur einer ganzen Provinz auf. Erlebt mehr als 150 spannende Jahre Nahverkehrs-Geschichte und erbaut Straßenbahnen, Buslinien und natürlich Eisenbahnstrecken. Mit jeder Entscheidung, die ihr trefft, beeinflusst ihr das weitere Spielgeschehen. Was ist euch wichtiger: Geld und Profit oder das Wohl eurer Mitbürger?

Train Fever erhielt von der Redaktion der GameStar eine Wertung von 82 Punkten.

Die Zug- und Transportsimulation Train Fever stammt aus dem Hause Good Shepherd Entertainment, die schon so manch andere Perlen wie die Strategiespiele Phantom Doctrine oder Hardwest veröffentlicht haben. Ebenso im Repertoire findet man Games wie Zombie Night Terror, Crush your Enemies oder auch Oh...Sir! The Hollywood Roast. Mit Transport Fever 2 steht demnächst ein weiterer großer Release an.

Hier gehts zu Transport Fever 2 bei Gamesplanet





