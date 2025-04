Tremors: Der Kult-Monsterfilm will nach 35 Jahren und 6 (!) lahmen Sequels zu alter Stärke finden

Kevin Bacon will zurück ins Land der Raketenwürmer und jetzt hat sogar das Filmstudio hinter dem ersten Teil die Rechte an Tremors wiedererlangt. Bildquelle: Stampede Entertainment

Wenn ihr bei riesigen Sandwürmern nicht gleich an Dune, sondern stattdessen Kevin Bacon denkt, dann seid ihr Tremors-Fan. Der Monster-Film aus den 90ern ist zwar nie so richtig abgehoben, lässt sich aber mittlerweile guten Gewissens als Kult bezeichnen.

Jetzt - ganze 35 Jahre später - soll tatsächlich noch eine Fortsetzung kommen. Sollte euch diese Nachricht nicht vom Hocker hauen, können wir es euch nicht verübeln. Immerhin wurde Tremors bis heute stolze sechsmal(!) fortgesetzt, während es qualitativ immer weiter bergab ging.

Zum neuesten Sequel gibt es aber vielversprechende Neuigkeiten. Denn mit Stampede Entertainment hat das Studio hinter dem allerersten Teil (zumindest teilweise) die Rechte an Tremors zurückerlangt. Und nun will man mit einen neuen Projekt dem ersten Film von 1990 gerecht werden.

Link zum YouTube-Inhalt

Dazu gibt’s zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht allzu viele Informationen. Fest steht lediglich, dass es sich bei dem neuen Film um kein Remake handeln soll. Stattdessen will man Kevin Bacon als Raketenwurm-Jäger Valentine McKee zurückgewinnen, der dieser Idee gegenüber wohl nicht allzu abgeneigt sein dürfte.

Erst Anfang April 2025 hat Bacon gegenüber ComicBook verraten, dass er liebend gerne als Valentine McKee zu Tremors zurückkehren würde. Vor allem, nachdem 2020 eine Sequel-Serie scheiterte, die in der Entwicklung sogar recht weit vorangeschritten war. Warum die Tremors-Serie eingesägt wurde, versteht selbst der heute 66 Jahre alte Schauspieler nicht:

Das will mir nicht in den Schädel. Wenn ich guten Gewissens sagen könnte, dass die Pilotfolge Mist gewesen wäre, könnte ich es dabei belassen, dass wir es einfach nicht hinbekommen haben. Denn die Balance zwischen witzig und gruselig ist eine verdammt wacklige und man muss genau die goldene Mitte treffen. Tremors hat das gut hinbekommen, so wie zum Beispiel auch Shaun of the Dead oder Get Out. [...]