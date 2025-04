Das Kino-Comeback von Star Wars: Episode 3 ist ein voller Erfolg und stellt selbst nagelneue Filme in den Schatten

Für den Re-Release von Star Wars: Episode 3 hat Künstler Matt Ferguson ein mächtiges neues Filmplakat zu Die Rache der Sith entworfen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Gerade erst gab es die Gelegenheit, Star Wars: Episode 3 noch einmal oder zum ersten Mal auf der großen Leinwand zu erleben. Zum 20. Jubiläum von Die Rache der Sith kehrte das große Finale von George Lucas’ Prequel-Trilogie in die Kinos zurück.

Und wie sich jetzt herausstellt, war die Aktion ein voller Erfolg!

Ein grandioses Comeback für einen 20 Jahre alten Star-Wars-Film

So konnte Episode 3 alleine am Freitag, dem 25. April 2025 über 25,2 Millionen US-Dollar einspielen. Damit überschattete Die Rache der Sith sogar völlig neue Kinostarts wie zum Beispiel The Accountant 2 mit Ben Affleck und Jon Bernthal.

In Deutschland landete der Episode 3 zu diesem Zeitpunkt dann übrigens gleich auf Platz 1 unserer Kino-Charts. Hierzulande waren Star-Wars-Fans also ordentlich motiviert, den Abschluss der Prequels noch einmal auf der großen Leinwand zu bestaunen.

Über das gesamte Wochenende hinweg konnte Die Rache der Sith weltweit dann beeindruckende 42,2 Millionen US-Dollar einspielen. Zum Vergleich: Als 2024 Star Wars: Episode 1 zu seinem 25. Jubiläum neu aufgeführt wurde, kam Die dunkle Bedrohung nur auf ein Ergebnis von 14,5 Millionen US-Dollar.

Star Wars: Episode 3 kehrte vergangene Woche weltweit in die Kinos zurück. So zum Beispiel in den USA, Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien, Australien, Mexiko und Brasilien. Bei manchen Vorstellungen ließen sich dann sogar die Schauspieler Hayden Christensen und Samuel L. Jackson blicken - zur großen Freude der dort anwesenden Fans.

Neue Star-Wars-Filme ab 2026 im Kino

Falls ihr euch übrigens jetzt fragt, wie es denn mit neuen Star-Wars-Filmen im Kino weitergeht, können wir euch natürlich weiterhelfen. Aktuell stehen für zwei Projekte die Starttermine offiziell fest:

The Mandalorian & Grogu erscheint am 21. Mai 2026

Star Wars: Starfighter folgt am 28. Mai 2027

Darüber hinaus wird an einer ganzen Palette neuer Krieg-der-Sterne-Filme gearbeitet. So zum Beispiel dem Solo-Abenteuer für Daisy Ridleys Rey, der geplanten Trilogie von Simon Kinberg oder James Mangold Geschichte über die Ursprünge der Jedi.

Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.