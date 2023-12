Bei dieser Neuauflage eines 30 Jahre alten Schwarzenegger-Klassikers kam wohl KI zum Einsatz – und es sieht zum Fürchten aus

Arnie is not amused. Kam beim Remaster von »True Lies« KI zum Einsatz? (Bild: 20th Century Fox/Disney)

Auch 2023 gibt es noch Filme, an die man so leicht in ordentlicher Qualität nicht herankommt. »True Lies – Wahre Lügen« war so ein Fall. Warum das so ist, erklärte Regisseur James Cameron neulich in einem Interview.

Doch Filmfans bekommen Nachschub: Auf Apple TV sind seit dem 12. Dezember vier Cameron-Klassiker verfügbar: »Aliens: Die Rückkehr«, »Titanic«, »The Abyss« und eben »True Lies«. Blu-ray-Versionen sollen im Frühjahr folgen.

Doch das Upgrade von True Lies sorgt aktuell für Zündstoff.

KI am Werk?

Wie ein Film auszusehen hat, daran scheiden sich die Geister (auch beim Thema FPS). Beim Remaster des schwarzeneggerschen Actionklassiker kam nun vermutlich KI zum Einsatz, wie die Filmseite JoBlo vermutet. Aber seht selbst:

Die Schauspieler rechts sehen irgendwie wächsern aus, wie es beim Upscaling via KI gerne mal der Fall ist. (Bild: Apple)

Man sieht es auf den ersten Blick: Auf dem rechten Bild sehen die Schauspieler zu glatt gebügelt aus, fast, als seien sie aus Wachs.

Der Autor des Artikels auf JoBlo gibt zu, dass es im Bewegtbild nicht so unnatürlich aussieht wie auf dem Screenshot. Dennoch wirkt »True Lies« ganz anders in 4K, als man es von früher gewohnt ist. Die Körnung ist nicht so grob und alles ist »glatt«.

In diesem kurzen Video erklärt euch Maxe, was die 4K-Auflösung genau ist und ob wir bald auf 8K umsatteln müssen:

1:16 Was ist 4K und braucht ihr 8K?

Weitere Beispiele zu »True Lies« und wie wächsern die Schauspieler aussehen, findet ihr in diesem Reddit-Thread.

Auf X (ehemals Twitter) findet Luke Ryan, der selbst für JoBlo schrieb, sehr deutliche Worte für die 4K-Version des Cameron-Films.

Es gibt eine interessante Ergänzung: Anscheinend sehen die anderen 4K-Neuveröffentlichungen von Cameron nicht so aus oder es fällt zumindest nicht so sehr ins Gewicht wie bei »True Lies«.

Künstliche Intelligenz kann auch eine veritable Quelle sein, um alte Filme und Serien ins neue Jahrtausend zu holen. Fans der alten Star Trek-Serien etwa nutzen KI, um ihre Captains in besserer Auflösung zu sehen. TechCrunch und Tech Radar berichteten.

Wie CGI das Kino ein Stück weit kaputt machen, haben wir in diesem Artikel behandelt:

Endlich bekommen wir alte Blockbuster von James Cameron in zeitgenössischer Auflösung. Das verändert den Look eines Films, aber im Falle von »True Lies« stößt das manchen Fans sauer auf. Was denkt ihr über die Vergleichsbilder? Zeigen sie nicht das, was ihr euch von einem 4K-Remaster wünschen würdet und haltet ihr den Einsatz von KI für diesen Zweck grundsätzlich für legitim? Schreibt es gerne in die Kommentare!