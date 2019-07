Katze übergibt sich im Twitch-Livestream & zerstört Computer

Wir beginnen diese News mit einem kleinen Hinweis: Wenn ihr euren PC mögt und nicht wollt, dass er sich mit einem Knall verabschiedet, lasst eure Katze nicht hinein kotzen. Das klingt jetzt etwas vulgär, ist aber tatsächlich einem Streamer passiert - und der hat den Moment auf Video festgehalten.

Katze Kelsier selbst seht ihr in dem Clip nicht, dafür hört ihr einiges Maunzen und - um es nett zu sagen - Geräusche eines sich entleerenden Magens.

»Was ist los Kumpel?«, fragt Streamer JadedBlue, als Kelsier anfängt zu miauen. Dann blickt er zur Seite und realisiert, was seine Katze gerade tut. »Oh Mann«, sind die letzten Worte, die er vor laufender Kamera von sich gibt. Direkt danach wechselt der Stream auf einen Twitch-Störbildschirm.

In einem Tweet - den ihr euch vielleicht nicht anschauen solltet, wenn ihr gerade esst - erklärt JadedBlue mit Bildbeweis, dass er eine Weile nicht mehr streamen wird, da Kelsier sich in seinen PC übergeben habe.

Well guys I'm not gonna be streaming for a little bit. During the stream kelsier got sick and ended up puking directly into my computer so until it's fixed, it has been fun pic.twitter.com/NLLSAEOUFF