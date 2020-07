In der Nacht von 15. auf 16. Juli ereignet sich ein großer Hacker-Angriff auf den Social-Media-Giganten Twitter: Mehrere Konten bekannter Persönlichkeiten wie Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama und Joseph Biden posten einen dubiosen Vorschlag, der sich in etwa so liest:

»Schick mir eine beliebige Summe deines Geldes, ich schicke es dir doppelt zurück.« Man solle sich beeilen, da dieses Angebot nur kurze Zeit gelte. Am Ende taucht der Hinweis auf ein Bitcoin-Konto auf.

Bei den betroffenen Accounts handelt es sich überwiegend um sehr reichweitenstarke, von Twitter verifizierte Promi-Konten. Auch Firmenseiten, etwa von Apple oder Uber, sind von den Vorgängen betroffen. Binnen kurzer Zeit gehen mehr als 100.000 US-Dollar als Kryptowährung auf dem genannten Bitcoin-Konto ein, wie die SZ berichtet.

Kurz nach den Ereignissen räumt Twitter ein, dass es sich um einen Hacker-Angriff beispiellosen Ausmaßes handelt. Offenbar ist es Unbekannten gelungen, Zugriff auf zahlreiche Accounts zu erlangen. Anschließend wurden die betrügerischen Nachrichten fast zeitgleich abgesetzt.

Twitter in Erklärungsnot

Die Seite Twitter Support erklärt in einem Statement, dass man sofort Gegenmaßnahmen einleitete, als der Angriff bekannt wurde. Was ein so signifikantes Sicherheitsproblem auslöste, werde derzeit noch untersucht. Laut Twitter könne es sich unter Umständen um einen Angriff auf Personen mit Sicherheitsfreigabe gehandelt haben:

"Wir haben einen unserer Meinung nach koordinierten Social-Engineering-Angriff von Personen aufgedeckt, die einige unserer Mitarbeiter mit Zugang zu internen Systemen und Tools erfolgreich ins Visier genommen haben."

Die Sicherheitsabteilung sperrte die betroffenen Konten daraufhin und löschte die falschen Tweets. Trotzdem soll es den Hackern gelungen sein, abermals Zugang zu bekommen und weitere Meldungen abzusetzen. Twitter reagierte, indem es alle verifizierten Accounts zeitweise deaktivierte, bis man diese nach getroffenen Sicherheitsvorkehrungen später wieder freigeben konnte.

Wie konnte das passieren?

Bei den Twitter-Konten von Prominenten, zumal einige aus der Tech-Branche stammen, ist davon auszugehen, dass sie komplexe Passwörter und Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen, um sich abzusichern. Dennoch gelang es Hackern gleich in mehreren Fällen, zunächst unbemerkt umfassenden Zugang zu erlangen. Das wirft ein schlechtes Licht auf die Sicherheit bei Twitter.

Am Ende bleibt die Frage im Raum stehen, ob es Hackern mit derlei umfassenden Zugängen auch gelungen sein könnte, Nutzer-Daten abzugreifen. In den kommenden Tagen werden sicherlich noch einige Fragen aufgeworfen und hoffentlich am Ende auch beantwortet werden können.