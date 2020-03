Videospiele verbergen viele Geheimnisse. Und eine Menge davon befinden sich hinter Wasserfällen. Ein kurioser Twitter-Kanal hat es sich zur Aufgabe gemacht, sämtliche zu finden. Und so postet »Is Something Behind the Waterfall?« stets kleine Videos, um euch seine Ergebnisse zu präsentieren.

Was findet man so hinter Wasserfällen?

Geheimnisse hinter Wasserfällen gehören genauso zur Gaming-Tradition wie explodierende rote Fässer. Dadurch ist es natürlich ein leichtes, fündig zu werden. Einige der bisher interessantesten Entdeckungen sind:

Brothers: A Tale of Two Sons: Hier findet ein mysteriöses Ritual hinter einem Wasserfall statt.

Hier findet ein mysteriöses Ritual hinter einem Wasserfall statt. Undertale: Ihr könnt ein altes Tutu finden.

Ihr könnt ein altes Tutu finden. Earthbound: Wenn ihr drei echte Minuten hinter dem Wasserfall wartet, öffnet sich ein Geheimgang.

Wenn ihr drei echte Minuten hinter dem Wasserfall wartet, öffnet sich ein Geheimgang. Super Mario Odyssey: Hier versteckt sich ein Mond hinter dem Wasserfall.

34.000 Follower in 5 Monaten

Der Kanal wurde im Oktober 2019 erstellt und konnte mit seinen derzeit 13 Tweets bereits ein Gefolge von über 34.000 Nutzern ansammeln. Für diesen schnellen Wachstum dürfte wohl der Zweitkanal des Betreibers verantwortlich sein.

Denn der ist kein Unbekannter: Er erschuf in der Vergangenheit bereits »Can You Pet the Dog?«, ein ähnlich absurdes Unterfangen, das herausfindet, in welchen Spielen ihr Hunde, pelzige Vierbeiner oder andere Kreaturen streicheln könnt. Dabei postet er häufig auch unbekanntere Videospiel-Geheimtipps.

Für einen guten Zweck: Neben dem Unterhaltungsfaktor verfolgt der Betreiber beider Kanäle noch ein anderes Ziel: Er versucht auf die unrechtmäßige Verurteilung von Unschuldigen aufmerksam zu machen.

Wenn ihr selbst eine coole Entdeckung hinter einem Wasserfall gemacht habt, dann erzählt das doch in unseren Kommentaren!