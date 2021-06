Ultima & Syndicate: GOG entfernt RPG-Klassiker in Kürze dauerhaft

Auf Anfrage von Rechteinhaber EA entfernt GOG.com diverse klassische Rollenspiele aus dem Verkauf. Betroffen sind Ultima Underworld 1 + 2, Syndicate Plus und Syndicate Wars. Die Spiele werden ab Montag, den 28. Juni 2021 um 15 Uhr nicht mehr bei GOG verfügbar sein.

Ein Mitarbeiter hatte die Änderung im offiziellen Forum bekanntgegeben. Fans zeigen sich enttäuscht von den Entwicklungen und betonen, dass es sich um wichtige Wegbereiter des Rollenspiel-Genres handelt.

Wer die Spiele besitzt, kann sie über GOG aber weiterhin herunterladen und spielen. Habt ihr Interesse, könnt ihr besagte Titel noch bis Montag kaufen, dann gehören sie ebenfalls dauerhaft euch. Der Zeitpunkt dafür ist übrigens günstig, da derzeit der GOG Summer Sale läuft und alle drei Spiele jeweils um 74 Prozent reduziert sind. Damit kostet jedes Spiel rund 1,30 Euro.

Warum werden die Spiele nicht mehr verkauft?

Über die genauen Gründe für das Delisting auf GOG kann derzeit nur spekuliert werden. Auf EAs hauseigener Vertriebsplattform Origin sind die beiden Ultimas weiterhin einzeln für jeweils 5 Euro zu haben.

Ohne zu wild ins Blaue zu spekulieren, liegt die Vermutung nahe, dass EA etwas mit den Marken vorhaben könnte. Das Spektrum an Möglichkeiten reicht von Neuauflagen über eine Fortsetzung der Marken bis hin zu einer Plattformexklusivität. Offiziell bestätigt ist jedoch nichts davon. Wir werden also abwarten müssen, was auf lange Sicht mit Ultima Underworld und Syndicate geschieht.