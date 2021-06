Steam Summer Sale 2021: Der große Sale startet heute, hier alle Infos

Während des ganzen EM-Trubels droht die Info unterzugehen, aber nicht mit uns! Wir informieren euch natürlich, dass der Steam Summer Sale 2021 in den Startlöchern steht. Wie in jedem Jahr startet Valve seine große Rabattaktion - und Hunderte von Spielen werden teils drastisch reduziert. Auf SteamDB sind sogar schon mysteriöse Sammelkarten geleakt, es könnte also sogar wieder eine besondere Sommeraktion geben.

Wie immer gilt: Die Info zum heutigen Steam Summer Sale ist zwar nicht offiziell, in den letzten Jahren haben die Leaks sich aber zu 100 Prozent als treffsicher erwiesen. Wir sehen keinen Grund, warum es diesmal anders sein sollte.

Der Pile of Shame: Bevor ihr wild loskauft, gibt's die alljährliche Orakelwarnung: Bedenket euren Pile of Shame. Falls ihr also lieber mal was von der Liste wegzocken wollt, hilft euch unsere Beratung zum Vernichten des Pile of Shame.

Wann startet der Steam Summer Sale 2021?

Der Steam Summer Sale 2021 startet am 24. Juni 2021 um 19 Uhr. Rechnet wie immer damit, dass die Server erstmal einkrachen und der Sale ein paar Minuten (oder mehr) braucht, um in die Gänge zu kommen.

Wann endet der Steam Summer Sale 2021?

Weil es sich um einen der größten Sales des Jahres handelt, läuft der Steam Summer Sale bisherigen Angaben zufolge bis zum 8. Juli - wahrscheinlich schließen sich die Pforten ebenfalls gegen 19 Uhr.

Gibt's wieder eine besondere Sommeraktion?

Auf SteamDB sind einige Sammelkarten geleakt, die auf eine besondere Sommeraktion im Rahmen des Summer Sale hindeuten. Allerdings ist es ja mittlerweile Standard, dass diese Aktionen nicht mehr so komplex ausfallen wie die großen Minispiele, die es früher gab.

Welche Spiele sind reduziert?

Das konkrete Angebot kennen wir noch nicht, aber wir werden die wichtigsten Rabatte pünktlich zum Start des Sales nachtragen. Eine Sache ist aber sicherer als das Amen in der Kirche: The Witcher 3 wird wieder reduziert. Wann war The Witcher 3 mal nicht reduziert? Falls ihr den Geldbeutel bis heute Abend nicht geschlossen halten könnt, gibt es bei der Midweek Madness jetzt schon über ein Dutzend spannende Spiele reduziert. Und auch nach dem Steam Summer Sale geht es natürlich weiter: Unsere Übersicht informiert euch über alle kommenden Steam Sales des Jahres 2021.