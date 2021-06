Bei Steam & Epic gibt's am Wochenende 4 Spiele kostenlos

Die Anzahl an kostenlosen Spielen ist diese Woche überschaubar. Dafür könnt ihr aber den Großteil davon komplett behalten. Wer sich also aktuell weder für das gute Wetter oder Fußball begeistern kann, könnte sein Wochenende stattdessen mit ein paar kostenlosen Spielen verbringen. Sowohl bei Steam als auch Epic findet ihr von Freitag bis Sonntag einige recht interessante Optionen.

Hier stellen wir euch alle PC-Spiele vor, die vom 25. bis 28. Juni gratis sind. Einige davon sind auch noch darüber hinaus gratis. Den Anfang macht dabei unser Highlight der Woche.

Highlight der Woche: Tell Me Why

Für wen interessant? Tell Me Why wurde von Dontnod Entertainment entwickelt. Also den selben Leuten, die hinter der Adventure-Reihe Life is Strange stehen. Und Tell Me Why greift dabei auf das selbe Konzept wie Life is Strange zurück. Sowohl spielerisch, als auch inhaltlich. Denn wie in Life is Strange erinnert Tell Me Why eher an einen spielbaren Film, in dem unsere Interaktion hauptsächlich daraus besteht, einige sehr schwere Entscheidungen zu fällen, die den späteren Verlauf der Geschichte beeinflussen.

Wie Life is Strange erzählt Tell Me Why dabei eine sehr persönliche Geschichte um junge Menschen, die allerdings über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügen. Diese Form der Coming-of-Age-Geschichten finden sich bei Videospielen immer noch eher selten. Und Dontnod schreckt auch nicht davor zurück, schwierige Themen wie Depression oder Ausgrenzung zu behandeln.

Wichtig zu wissen: Tell Me Why ist schon die meiste Zeit des Pride Month über komplett kostenlos. Denn im Zentrum der Geschichte steht unter anderem der Transgender-Mann Tyler. Ihr habt also nur noch die letzten Tage des Junis Zeit.

Wenn ihr noch mehr über Tell Me Why und seinem Umgang mit Gender erfahren wollt, dann lest euch die ausführliche Analyse der Kollegin Natalie durch:

Wie bekommt ihr es? Tell Me Why besteht aus drei Episoden. Es reicht in diesem Fall aber, auf die Hauptseite des Spiel zu gehen und auf »Hinzufügen« zu klicken. So landen gleich alle Episoden für immer in eurer Steam-Bibliothek.

Aber Achtung! Die erste Episode von Tell Me Why war bereits im März kostenlos. Wenn ihr sie damals runtergeladen habt, müsst ihr das Spiel zuerst aus eurer Bibliothek entfernen, um alle Episoden runterladen zu können. Das macht ihr, indem ihr auf den Support-Reiter in der Spielübersicht wechselt.

Genre & Release: Adventure | 27. August 2020

Adventure | 27. August 2020 Angebot gilt bis: 1. Juli um 8:00 Uhr

1. Juli um 8:00 Uhr Hier geht's zum Steam-Angebot von Tell Me Why

Die spannendsten Gratis-Spiele bei Steam und Epic

An diese Stelle findet ihr alle Spiele, die dieses Wochenende sonst noch gratis sind. Dabei unterscheiden wir zwischen Spielen, die ihr für immer behalten könnt und Spielen, die nur ein paar Tage lang als gratis zur Verfügung stehen.

Diese Spiele bekommt ihr dauerhaft geschenkt

Sonic Mania: Spätestens seit dem Wechsel in die dritte Dimension hatten es Sonic-Spiele teilweise sehr schwer bei den Fans. Sonic Mania kehrt deshalb zurück in die Zeit des Sega Megadrive und bietet klassische Plattformer-Action mit dem schnellsten Igel der Welt.

Horizon Chase Turbo: Der Racer setzt auf eine sehr bescheidene Optik und versucht die Glanzzeiten der Arcade-Racer der 80er und 90er Jahre wiederzubeleben. Wer also nach Sonic Mania noch mehr Nostalgie verspürt, kann direkt mir Horizon Chase weitermachen.

Kostenloser DLC

Battlefield 4 Vehicle Shotrcut Bundle: Ein kleines Geschenk gibt es für Battlefield-4-Spieler. Ihr bekommt die Möglichkeit, alle Upgrades für sämtliche Fahrzeuge freizuschalten. Der Shooter wird aktuell wieder viel gespielt. Ob das heute noch Spaß macht, hat unser Autor Dennis überprüft:

Dieses Spiel könnt ihr kostenlos ausprobieren

RPG Maker MZ: Eigentlich kein echtes Spiel, aber hochspannend. Mit dem RPG Maker baut ihr kinderleicht eure eigenen Rollenspiele. Die Vorgängerversionen brachten sogar einige hochklassige Spiele hervor, wie etwa To the Moon. Bis zum 28. Juni könnt ihr das Programm gratis ausprobieren oder zum reduzierten Preis gleich einkaufen.

Weitere kostenlose Spiele

Noch mehr kostenlose Spiele gibt es auch für GameStar-Plus-Abonnenten. Wer im Juni hier auf GameStar.de im Besitz eines Abos ist, kann sich den Horror-Action-Kracher Resident Evil 4 gratis runterladen. Bei GOG gibt es zudem dauerhaft einen eigenen Bereich, in dem sich zahlreiche kostenlose Spiele befinden.

Nächste Woche bekommt ihr im Epic Games Store übrigens das innovative Rätseladventure The Spectrum Retreat geschenkt.