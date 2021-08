Umfrage: Diablo 2: Resurrected - Wie hat euch die Beta gefallen?

21 Jahre ist es her, da erblickte zum ersten Mal Diablo 2 das Licht der Welt und eroberte kurzerhand unzählige PCs weltweit. Seitdem haben sich Videospiele stark weiterentwickelt: Egal ob Grafik, Erzählweise, Komfortfunktionen oder Spielmechaniken. Kann da ein Klassiker wie bei Diablo 2: Resurrected trotz optischer Verbesserungen überhaupt noch mithalten?

Das konnten am Wochenende unzählige Spieler erstmals selbst ausprobieren, als Blizzard die Beta-Tore für alle öffnete. Wir wollen daher von euch wissen: Wie hat euch die Beta zu Diablo 2: Resurrected gefallen? Dabei habt ihr die klassische Auswahl von »Sehr gut« bis »Schlecht«.

Falls ihr an der Beta nicht teilgenommen habt, könnt ihr dennoch in der Umfrage abstimmen und uns in den Kommentaren eventuell den Grund verraten, warum ihr den Beta-Besuch gemieden habt.

Diablo 2: Resurrected - Mehr als nur Nostalgie?

Auch wir von der GameStar haben uns in die Beta von Diablo 2: Resurrected geworfen und teilweise eine ganz ähnliche Frage gestellt: Kann es der Klassiker von damals mit der heutigen Konkurrenz noch aufnehmen oder ist das alles nur pure Nostalgie?

Nun, die Ansichten variieren dabei ein wenig. Chefredakteur Heiko Klinge findet es zum Beispiel in seiner Kolumne gerade richtig, dass sich die Entwickler für keine moderne Interpretation von Diablo 2 entschieden haben. Das liegt jedoch nicht ausschließlich an nostalgischer Verklärung:

In unserem Podcast haben sich derweil Michael, Fabiano und Marco Risch vom Youtube-Kanal Nerdkultur ebenfalls ausführlich über die Beta unterhalten. Warum der Klassiker trotz seiner offensichtlichen Schwächen dennoch die drei zum Weiterspielen animierte, verraten sie in einer ausführlichen Diskussionsrunde:

Wieder- oder Neueinstieg?

Wer seit Jahren kein Diablo 2 gespielt oder sogar noch nie das Action-Rollenspiel angefasst hat, für den haben wir übrigens in unserem umfangreichen Plus-Guide alle Infos. Darin erfahrt ihr, wie ihr euer Inventar am besten sortiert, wie das Fähigkeitensystem funktioniert, welche Söldner zu euch passen und vieles mehr:

Jetzt aber genug von unserer Seite: Wie findet ihr denn die Neuauflage von Diablo 2? Hat euch die Beta überzeugt oder seid ihr noch skeptisch? Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare und nehmt an der Umfrage teil.