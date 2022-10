Umfrage: Spielt ihr nur auf dem PC oder auch auf Konsolen?

Es wird immer egaler, auf welcher Plattform wir eigentlich spielen. Dank Cloudgaming, Cross-Save und -Play sowie schwindender Plattform-Exklusivität haben wir als Spielerinnen und Spieler mittlerweile mehr Freiheiten, als wir uns vielleicht noch vor 10 Jahren erträumt haben.

Vielmehr stellen wir uns jetzt nicht die Frage, worauf wir ein Spiel genießen können, sondern wo wir es genießen wollen. Die Frage des Komforts zusammen mit den aktuellen Hardware-Preisen und der eigenen häuslichen und finanziellen Situation ist im Gaming mittlerweile viel entscheidender geworden. Genau aus diesem Grund ist es mal wieder Zeit für eine Umfrage.

Habt ihr Konsolen? Stimmt ab!

Vor etwa einem Jahr hatten wir euch schon einmal gefragt, ob ihr als Teil der PC-affinen GameStar-Community eigentlich eine oder mehrere Konsolen besitzt oder ob ihr nur eurem Gaming-PC treu bleibt. Schon damals waren mehr als zwei Drittel alle 9.400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Besitz einer oder mehreren Konsolen - vor allem der Nintendo Switch.

Jetzt, da das Steam Deck verfügbar ist, ihr vielleicht eine Chance auf eine PS5 hattet und die Grafikkartenpreise weiterhin in luftigen Höhen schweben, sind wir gespannt, ob weiterhin die Nintendo Switch die beliebteste Konsole ist oder ob ein Konkurrent sie ablöst.

Vielleicht habt ihr aber auch einen eher unbekannten Konsolen-Vertreter zu eurer neuesten Lieblingsplattform erkoren. Denn Switch und Steam Deck sind im Handheld-Bereich nicht die einzigen Optionen. Über zwei besondere Alternativen haben die Kollegen Jakob, Sören und Benedikt im Hardware-Podcast gesprochen:

Link zum Podcast-Inhalt

Schreibt uns also gerne in die Kommentare, ob ihr Konsolen- Underdogs besitzt und auf welcher Plattform ihr am liebsten spielt. Ist der PC trotz Konsolen noch eure liebste Plattform oder habt ihr Maus und Tastatur vielleicht doch gegen ein Gamepad getauscht?

Wir sind gespannt auf eure Antworten und wünschen euch bis dahin viel Spaß beim Spielen!