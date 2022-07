Liegen meine Finger oder eure „falsch“ auf der PC-Maus?

Manchmal stolpern wir im Leben über neue Erkenntnisse, die uns mit einem großen WT*?! staunend zurück lassen. Durch ein Gespräch mit meinem Bruder habe ich beispielsweise kürzlich zum ersten Mal realisiert, dass dieses ständig präsente Vogelgeräusch, das ich auf ewig mit dem Sommer und meiner Kindheit verbinden werde, selbstverständlich nicht von nachtaktiven Uhus kommt, sondern von Tauben.

Ja, ich weiß, es ist extrem peinlich. Deshalb wechseln wir auch lieber das Thema und wenden uns technischeren Dingen zu. Genauer gesagt geht es um die Frage, mit welchen Fingern ihr die Haupttasten eurer Maus und das Mausrad bedient? Dahinter verbirgt sich mein nächster WT*?! -Moment der jüngeren Vergangenheit, aber ich gebe euch erstmal die Gelegenheit, auf diese Frage zu antworten:

Bevor wir klären, warum es auf diese Frage nur eine wahre Antwort geben kann und welche andere Antwort für mich so überraschend kam, will ich euch noch auf weitere Tech-Fragen und ihre spannenden Auflösungen hinweisen, denen wir uns auf GameStar.de bereits gewidmet haben. Lesen lohnt sich!

Der Zeigefinger-Frevel

Für mich ist seit jeher vollkommen klar, dass der Zeigefinger die linke Taste drückt, der Mittelfinger die rechte Taste - und dass das Drehen des Mausrads selbstverständlich ebenfalls in den Aufgabenbereich des Mittelfingers fällt. Nur so klappt das Drehen wirklich präzise bei gleichzeitig sicherer Haltung der Maus, und nur so kann ich in Shootern die Waffe per Mausrad wechseln und den Zeigefinger permanent auf dem Abzug behalten, um sofort nach dem Wechsel wieder schießen zu können.

Im Zuge der Arbeit am Test einer vertikalen Maus (es geht um die Logitech Lift Vertical, der passende Artikel folgt demnächst) habe ich aber aufgrund der ungewohnten Haltung kurz mit anderen Fingerpositionen experimentiert und die Kollegen gefragt, wie genau sie es machen. Das schockierende Ergebnis: Es gibt doch tatsächlich Menschen, die das Mausrad mit dem Zeigefinger bedienen!

Es folgten hitzige Diskussionen darüber, welche Fingerhaltung denn nun die einzig wahre sei und warum, aber endgültig klären kann das am Ende nur einer: Ihr! Also enttäuscht mich bitte nicht und bestätigt, was ich schon immer wusste: Es kann nur einen Finger für das Mausrad geben, und zwar den Mittelfinger.

Hört auf euer Fingergefühl

Das Gute daran ist, dass meine sehr subtilen Versuche, euch zu beeinflussen, völlig aussichtslos sind. Es ist schließlich eine subjektive Frage, wie man die Maus hält, und die meisten von uns werden das wahrscheinlich einfach irgendwann instinktiv auf die eine oder andere Art gemacht haben und dabei geblieben sein.

Es stellt sich aber nicht nur die Frage, welcher Finger auf welcher Taste liegt, sondern auch, wie genau wir die Maus mit den Fingern steuern? Die gängigsten Griffarten und Tipps, um die Maus besonders präzise bewegen zu können, findet ihr im folgenden Artikel:

Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, welche Antwort ihr bei der Umfrage gegeben habt, wieso ihr die Maus so haltet und ob ihr die Haltung in eurem Gaming-Leben mal geändert habt oder sie stets gleich geblieben ist. Ich bin gespannt auf eure Meinung zu dem Thema!