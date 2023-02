Umfrage zu Pen & Paper: Wollt ihr auf GameStar mehr dazu lesen?

Pen & Paper. Diese Worte schwirren neuerdings immer häufiger durchs Netz. Auf Twitch finden wöchentlich zahlreiche Shows statt, in denen diese Art des Rollenspiels betrieben wird und das zieht zum Teil Millionen an Zuschauern an.

Das Interesse wächst also stetig und immer mehr Menschen fragen sich, was es damit auf sich hat, wie man das eigentlich selber spielt und was man darüber wissen sollte. Oder sie spielen bereits seit Jahren und bekommen jetzt die Gelegenheit, ihr Wissen noch mehr Menschen mitzuteilen.

Pen & Paper auf GameStar.de

Wir bei GameStar haben ebenfalls unheimlich viel Spaß am Pen & Paper und sind allgemein für jede Art von Rollenspielen zu begeistern. Kürzlich verfasste ich sogar einen persönlichen Guide, der dabei helfen sollte, im Jahr 2023 in das Hobby einzusteigen:

Deshalb wollen wir mal ganz schüchtern nachfragen, was ihr im Allgemeinen von dem Thema haltet und ob ihr noch mehr spannende Artikel darüber lesen würdet.

Teilt uns eure Meinung in dieser Umfrage einfach mit:

Was wünscht ihr euch?

Noch mal kurz erklärt, was mit Pen & Paper auf sich hat: Im Pen & Paper spielt ihr zusammen mit einer Gruppe aus echten Menschen ein Rollenspiel. Das könnt ihr am Tisch mit echten Würfeln machen oder aber auch digital. Wichtig ist, dass ihr euch einen Charakter ausdenkt und mit euren Freunden Abenteuer erlebt.

Doch egal, ob ihr euch schon gut mit dem Thema auskennt, oder noch komplett unbefangen seid - schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr darüber bei uns lesen wollt oder zu sehen hofft. News zu aktuellen Entwicklungen rund um Pen&Paper-Systeme? Hilfreiche Guides? Top-Listen? Expertenmeinungen? Erklärvideos?

Schreibt uns in den Kommentaren, falls euch etwas im Kopf herumschwirrt!