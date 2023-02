Star Wars Jedi: Survivor kurzfristig verschoben, aber zum Glück nicht weit

Eine Erschütterung der Macht, zum Glück aber nur eine kleine: Der Release von Star Wars Jedi: Survivor hat sich kurzfristig verschoben. Cal Kestis kehrt jetzt erst am 28. April 2023 zurück und nicht schon wie ursprünglich geplant am 17. März. Das haben EA und Respawn Entertainment offiziell bekannt gegeben.

Wieso sich Jedi: Survivor verspätet

Warum die Verschiebung? In einem Statement auf Twitter geben die Verantwortlichen hinter Jedi: Survivor bekannt, sich aktuell in der finalen Entwicklungsphase des Spiels zu befinden. Um einen reibungslosen Launch zu ermöglichen und gleichzeitig die Erwartungen zu erfüllen, wollen sich die Entwickler aber nun nochmal mehr Zeit nehmen.

Das Team will also die zusätzliche Zeit von insgesamt sechs Wochen nutzen, um Bugs zu beheben, die Performance und Stabilität zu erhöhen und das Spiel ganz allgemein zu polieren. Damit fällt der neue Release-Termin von Star Wars Jedi: Survivor auf den 28. April 2023.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was ihr sonst zu Star Wars Jedi: Survivor wissen solltet

Die Story: Jedi: Survivor spielt fünf Jahre nach den Ereignissen von Jedi: Fallen Order und bringt Schauspieler Cameron Monaghan in der Rolle des Jedi-Ritter Cal Kestis zurück. An seiner Seite befindet sich natürlich der kleine Droide BD-1, während sich Cals Verfolger des Galaktischen Imperiums weiterhin auf seiner Spur befinden: die Inquisitoren.

Gemäß des neuesten Trailers verknüpft sich Jedi: Survivor allem Anschein nach sogar mit der relativ jungen High Republic-Ära. Zur Erinnerung: Diese Epoche der Star Wars-Timeline ordnet sich circa 200 Jahre vor den Ereignissen von Episode 1 - Die dunkle Bedrohung ein und wird seit 2021 vor allem in Büchern und Comics beleuchtet.

Der neueste Trailer: Cal Kestis stößt in Jedi: Survivor auf einen Jedi aus dieser Zeit - seht euch am besten selbst nochmal den neuesten Story-Trailer an:

2:08 Star Wars Jedi Survivor: Trailer zeigt Lichtschwertkämpfe und auch einen Releasetermin

Das Gameplay: Spielerisch wird Jedi: Survivor wie schon Fallen Order eine eher zugängliche Mischung aus Soulslite und Metroidvania. Dabei stehen vor allem die Kämpfe und die Erkundung verschiedener Planeten im Vordergrund. Cal Kestis soll in seinem neuesten Abenteuer sogar über fünf verschiedene Kampfstile verfügen - beispielsweise zwei Lichtschwerter gleichzeitig führen und sogar einen Blaster verwenden.

Alle weiteren Infos zu Star Wars Jedi: Survivor findet ihr natürlich in unserer großen Übersicht. Wir haben alles Wissenswerte zum Release, den Vorbesteller-Boni und Editionen, dem Gameplay sowie der Story für euch zusammengefasst:

51 11 Star Wars Jedi: Survivor Alles Infos zu Release, Gameplay, Editionen und mehr

Übrigens ist Jedi: Survivor nicht das einzige Star Wars-Spiel, an dem Respawn Entertainment aktuell arbeitet. Das Studio hinter Spielen wie Titanfall oder Apex Legends schraubt ebenfalls an einem Shooter und auch an einem Strategiespiel, die beide im Krieg der Sterne-Universum angesiedelt sind. Eine Übersicht über alle kommenden Star Wars-Spiele haben wir natürlich für euch parat.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Star Wars Jedi: Survivor: Freut ihr euch auf die Rückkehr von Jedi-Ritter Cal Kestis und BD-1 oder könntet ihr darauf verzichten? Stimmt euch die Release-Verschiebung misstrauisch oder seid ihr sogar erleichtert, dass die Entwickler zusätzliche Zeit zur Politur bekommen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!