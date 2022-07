Tom Cruise sieht in der Unreal Engine 5 fast schon beängstigend echt aus

Virtuelle Nachbildungen von echten Personen kommen ihrem Original immer näher, wie unter anderem das Beispiel von Werbespots mit Bruce Willis zeigt, die per Deepfake entstanden sind. Dass sich auch mit der neuen Unreal Engine 5 sehr echt aussehende Ergebnisse erzielen lassen, demonstriert nun ein Youtuber am Beispiel von Hollywood-Star Tom Cruise.

Er verwendet dazu das Metahuman-Framework, das zu der offiziellen UE5-Bibliothek gehört. Da man den virtuellen Tom Cruise teilweise kaum vom echten unterscheiden kann, hat das Ganze auch etwas Beängstigendes - stellt euch mal vor, ihr würdet selbst auf einmal in so einem Video auftauchen. Völlig natürlich wirkt der UE5-Nachbau im unten zu sehenden Video dann aber doch nicht.

Das betrifft unserem Eindruck nach unter anderem das Augenzwinkern und die ausgeprägteren Mimiken. Im Vergleich zu den meisten Charaktermodellen in Spielen sieht das zwar immer noch sehr, sehr gut aus. Ein bisschen hat man dann aber doch das Gefühl, dass hier einem Roboter gesagt wurde, was er tun soll, statt völlig natürliche Bewegungen zu sehen. Allerdings wussten wir vor dem Betrachten des Videos bereits, dass es einen virtuellen Tom Cruise zeigt, was diesen Eindruck verstärkt haben könnte.

Wollt ihr die Unreal Engine 5 noch mehr im Einsatz erleben, findet ihr hier passende Tech-Demos mit ähnlich eindrucksvollen Ergebnissen:

Unreal Engine 5: Diese 15 Techdemos zeigen euch die Grafikpower der neuen Version

Bis zum Ende Schauen lohnt sich

Das Video zeigt nicht nur überzeugend, was die Unreal Engine 5 in Sachen Charakterdarstellung leisten kann, sondern sie lässt zum Schluss auch noch mal kurz die Muskeln in Sachen Beleuchtung spielen.

Die virtuelle rote Lampe, die über Tom Cruise angebracht ist, leuchtet seine Haare, seinen Oberkörper und die ganze Szene auf Knopfdruck sehr realistisch aus. Über die Lumen-Technik spielt die Beleuchtung generell eine wichtige Rolle in der UE5, mehr dazu erfahrt ihr in unserer Übersicht zum Release der UE5.

Solche echt aussehenden Ergebnisse wie oben in kleinen Tech-Demos zu erzielen, ist zwar etwas ganz anderes, als sie auch in einem fertigen Spiel zu realisieren. Aber die Vorstellung, einen Titel zu spielen, in dem jede Figur derart echt aussieht wie Tom Cruise in diesem Video, ist schon beeindruckend - und zwar völlig unabhängig von Tom Cruise selbst.

Die geballte Ladung Unreal Engine 5 bekommt ihr auch in unserem Podcast mit Michael Graf und Hardware-Redakteur Alexander Köpf:

Link zum Podcast-Inhalt

Wie überzeugend findet ihr den virtuellen Nachbau von Tom Cruise in der Unreal Engine 5? Und was glaubt ihr, wie lange es dauern wird, bis Charaktere auch in Spielen abseits von Zwischensequenzen so gut aussehen? Schreibt es gerne in die Kommentare!