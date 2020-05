Epic Games haben einen echten Grafik-Hammer angekündigt: 2021 kommt die neue Unreal Engine 5 raus! Während die UE4 ja schon in den letzten Jahren immer wieder für überragende optische Ergebnisse in Videospielen gesorgt hat, erzeugt die nächste Version der Grafik-Engine künftig offenbar noch schönere virtuelle Welten.

Echtzeit-Gameplay das beeindruckt

Und das demonstriert Epic auch gleich mit einer ersten Tech-Demo, die auf der PlayStation 5 läuft. In dem knapp 9minütigen Video mit dem Titel "Lumen in the Land of Nanite" bekommen wir einen ersten Vorgeschmack auf die Grafik-Power der Unreal Engine 5. Denn die Szenen zeigen schon jetzt extrem detaillierte Landschafts-Details, Partikel-Effekte und Physik-Systeme.

Die Demo läuft ist Echtzeit und ist nicht vorgerendert. Kim Libreri von Epic bestätigte, dass das Ganze exakt so auf einem PS5-Devkit gespielt werden kann. Aber seht euch die UE5 am besten einfach selbst in Aktion an:

Die wichtigsten Features

Laut der offiziellen Website der Unreal Engine, soll die neue Generation der Grafik-Maschine endlich Fotorealismus in Videospielen darstellen (und mit CGI-Kino mithalten) können. Außerdem stellt Epic dort die zwei wichtigsten Kern-Technologien der UE5 vor:

Nanite : Mit der sogenannten "Nanite virtualized micropolygon geometry" können Entwickler Milliarden von Polygonen ohne Umwandlung und in Echtzeit in die Engine importieren. So lassen sich zum Beispiel auch Film-Szenen quasi eins zu eins in der UE5 nachstellen. Auch Photogrammetrie-Daten lassen sich direkt in die Engine transportieren.

: Mit der sogenannten "Nanite virtualized micropolygon geometry" können Entwickler Milliarden von Polygonen ohne Umwandlung und in Echtzeit in die Engine importieren. So lassen sich zum Beispiel auch Film-Szenen quasi eins zu eins in der UE5 nachstellen. Auch Photogrammetrie-Daten lassen sich direkt in die Engine transportieren. Lumen: Diese Beleuchtungs-Technik kann augenblicklich auf jede Änderung des Lichts reagieren. Sowohl im Milimeter- als auch im Kilometerbereich sollen dadurch alle möglichen Lichtbrechungen und -reflexionen in Echtzeit und extrem glaubhaft berechnet werden können. Zu sehen ist diese Form der Global Illumination anhand der Taschenlampe im Video.

Ein Ergebnis der Nanite-Technik ist eine unglaublich hohe Polygonzahl durch direkte und unkomprimierte Imports aus den Design-Programmen der Entwickler. Im Video seht ihr bei 5:57 Minuten eine Statue, die allein aus 33 Millionen Polygonen besteht und mit 8K-Texturen ausgestattet ist:

Eine erste Preview-Version der neuen Unreal Engine 5 soll bereits Anfang 2021 auf den Markt kommen. Gegen Ende des Jahres soll die Grafik-Engine dann final veröffentlicht werden und auf dem PC, NextGen-Konsolen sowie auf iOS und Android-Geräten laufen.