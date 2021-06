Falls ihr euch genau wie wir auf die größte Spielemesse der Welt freut, haben wir gute Nachrichten: Wir begleiten das komplette E3-Programm bei uns auf unserem Twitch-Kanal. Rund um die Konferenzen haben wir außerdem jede Menge Talks, Quizzes und den ein oder anderen Überraschungsgast für euch.

Als offizieller Partner der Messe begleiten wir die wichtigsten Pressekonferenzen der E3 für euch live im Stream. Neben großen Namen wie Ubisoft, Xbox oder Nintendo geben wir auch kleineren Shows und unverhofften Reveals die wohl verdiente Bühne. So behaltet ihr über alles den Überblick - egal ob große AAA-Blockbuster oder kleine Indie-Perlen.

Vor und nach den Pressekonferenzen sind unsere Experten live im Stream, um mit euch die größten Überraschungen und beeindruckendsten Neuankündigungen zu besprechen.

Und zwischendurch? Haben wir uns mächtig ins Zeug gelegt, um für euch ein buntes Programm zusammenzustellen, bei dem neben handfesten Infos vor allem auch der Spaß am Spielen im Vordergrund steht. Wir beginnen zeitgleich mit der E3 in den USA und hören erst auf, wenn am 15. Juni alles besprochen wurde, was euch unter den Nägeln brennt.

Wann geht's los?

Wie immer könnt ihr unsere Sendung live auf unserem Twitch-Kanal verfolgen. Um euch auf die Messe einzustimmen starten wir schon am Mittwoch um 16 Uhr mit unserem persönlichen Road-to-E3-Stream. Am Donnerstag gibt es dann ab 18 Uhr ein React Live-Spezial zum Summer Games Fest und am Samstag geht es dann ab 18 Uhr mit dem E3-Programm los.

Was wird gezeigt?

Wir zeigen euch alle aktuellen Pressekonferenzen und ein bisschen mehr. Den Anfang macht unser Programm am Samstag:

19:00 Warm Up mit Michi, Maurice, Jules und AK

Warm Up mit Michi, Maurice, Jules und AK 20:30 Ubisoft Pre-Show - Was erwarten wir?

Ubisoft Pre-Show - Was erwarten wir? 21:00 Ubisoft Forward live

Ubisoft Forward live 22:30 Analyse der Ubisoft Forward

Analyse der Ubisoft Forward 22:30 Devolver Digital

Devolver Digital 23:30 Gemeinsam in den Feierabend

Falls euch die amerikanischen Sendezeiten mitten in der Nacht aber zu früh sind, kein Problem: Wir wiederholen am nächsten Tag das gesamte Programm für euch, damit ihr keine der Konferenzen oder Analysen verpasst.

Achtung: Da noch nicht alle Pressekonferenzen bekannt sind, handelt es sich hier um einen vorläufigen Plan. Wenn alle Termine bekannt sind oder neue, überraschende Ankündigungen aufploppen, werden wir den Plan natürlich aktualisieren.