Für die Neuauflage einer 51 Jahre alten Western-Serie verspricht Netflix eine »epische Geschichte ums Überleben«

Im Wilden Westen kann es auch mal ganz gemütlich und entspannt zugehen. Die TV-Serie Unsere kleine Farm aus dem Jahr 1974 ist der beste Beweis. Hier dreht sich die Geschichte um die Familie Ingall, die sich in der amerikanischen Prärie einzurichten versucht.

Die Serie, die mittlerweile auf über neun Staffeln und 200 Folgen kommt, erfreute sich auch im deutschen Fernsehen großer Beliebtheit. Der ein oder andere Leser dürfte sich vielleicht nur zu gut an die Abenteuer von Charles, Carrie, Laura und Mary in Walnut Grove erinnern.

Netflix zieht zurück in den Wilden Westen

Jetzt - ganze 51 Jahre nach dem Start von Unsere kleine Farm - arbeitet Netflix an einer Neuauflage der kultigen Western-Serie. Dafür ist Rebecca Sonnenshine verantwortlich, die zuvor an TV-Produktionen wie The Boys, The Vampire Diaries und Archive 81 mitgewirkt hatte.

Dabei nimmt sich das Reboot von Unsere kleine Farm abermals die Romanvorlage der Autorin Laura Ingalls Wilder zum Vorbild, die auf den Notizen aus ihrer eigenen Kindheit und Jugend basiert. Sonnenshine persönlich verrät dazu via TheHollywoodReporter:

Mit fünf Jahren habe ich mich unsterblich in diese Bücher verliebt. Sie haben mich dazu inspiriert, Autorin und Filmemacherin zu werden. Ich fühle mich geehrt und freue mich darauf, diese Geschichten mit Netflix für ein neues internationales Publikum neu auflegen zu dürfen.

Die neue Serie soll nun eine Mischung aus hoffnungsvollem Familiendrama und epischem Überlebenskampf darstellen, bei der die Geschichte des amerikanischen Westens nicht zu kurz kommt.

Aktuell ist nicht bekannt, wann das Reboot bei Netflix erscheinen soll und wer dafür vor der Kamera steht. Rebecca Sonnenshine wird bei ihrem Unterfangen übrigens auch von Trip Friendly unterstützt: Dessen Vater Ed Friendly produzierte noch die originale Version von Unsere kleine Farm.

Sofern ihr jetzt ein kleines bisschen nostalgisch geworden seid: Unsere kleine Farm ist beim Prime-Sender MGM+ in der Flatrate verfügbar. Bei Joyn könnt ihr wiederum nur drei Staffeln der kultigen Western-Serie streamen.

