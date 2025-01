Moment mal, hat Netflix gerade heimlich den Release-Zeitraum von One Piece: Staffel 2 enthüllt?

Endlich gibt es mal direkt von Netflix eine Ansage zum Release-Termin von One Piece: Staffel 2. Bildquelle: Netflix

Wann startet eigentlich Staffel 2 von One Piece? Bisher war mit einem Release im Jahr 2025 zu rechnen, eine offizielle Bestätigung ließ aber auf sich warten. Bis jetzt. Denn Netflix hat tatsächlich durchblicken lassen, dass es mit der Live-Action-Verfilmung des Kult-Mangas noch in diesem Jahr weitergeht.

So im Zuge der Ankündigung eines Lego-Sets, das speziell zur Netflix-Version von One Piece entwickelt wird.

Staffel 2 von One Piece sticht irgendwann 2025 in See

Im Beitrag der offiziellen Netflix-News-Seite Tudum lässt sich der folgende Satz erspähen:

Ahoy, Strohhüte! Die Lego Group, Netflix und Tomorrow Studios machen gemeinsame Sache, um euch Reichtümer zu bescheren, während ihr auf neue Folgen von One Piece wartet, die später dieses Jahr erscheinen.

Deutlicher kann Netflix kaum werden … oder vielleicht doch? Fairerweise wurde schon im September letzten Jahres ein ziemlich eindeutiger Hinweis auf den Release-Zeitraum der zweiten One-Piece-Staffel gestreut. Bei einer Behind-the-Scenes-Tour hat der Buggy-Darsteller Jeff Ward dafür bereits das Jahr 2025 angeteast.

Während in den letzten Szenen Ward mit einem Piepen übertont werden, formen seine Lippen trotz Zensurbalken ziemlich eindeutig 2025 . Überzeugt euch hier einfach selbst ab Minute 02:47:

Daraufhin hatte sich dann übrigens auch mit Vincent Regan der Darsteller von Garp verplappert. In einem Interview auf der Comic-Con in Wien im November ließ Regan durchblicken, dass er mit einem Release von One Piece: Staffel 2 gegen Ende 2025 rechnet.

Damit stellt sich jetzt eigentlich nur noch die Frage, wann genau die neuen Folgen der Anime-Realverfilmung bei Netflix aufschlagen. Wahrscheinlich lässt sich guten Gewissens gegen Herbst oder Weihnachten 2025 damit rechnen. Abwarten.

Wollt ihr mehr dazu wissen, was aktuell rund um One Piece und sonst so bei Netflix passiert, werdet ihr unter den Links oben fündig.