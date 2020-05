Uplay verschenkt noch einmal 3 Top-Spiele, aber ihr müsst schnell sein

Den ganzen April hindurch stellte Ubisoft verschiedene Spiele aus dem eigenen Line-Up kostenlos zur Verfügung. Zum Ende der Aktion bekommt ihr jetzt noch einmal die Chance, ein paar tolle Titel gratis abzustauben.

Diese Spiele sind gerade erneut kostenlos:

Außerdem gibt es einige kostenlose Probe-Zugänge, beispielsweise für The Division 2 und Ghost Recon: Breakpoint. Eine komplette Übersicht findet ihr auf der Free-Event-Seite bei Uplay.

Wie lange gilt die Aktion? Sie läuft schon jetzt und gilt noch bis Dienstag, den 5. Mai, um 20:00 Uhr - also bis morgen Abend.

Wo bekomme ich die Spiele? Geht auf diese Übersicht bei Uplay und wählt das gewünschte Spiel aus. Anschließend meldet ihr euch an und könnt es kostenlos herunterladen. Und nun stellen wir euch die drei Gratis-Titel noch einmal genauer vor.

Assassin's Creed 2: Ezios erster Auftritt

Falls ihr das erste Abenteuer von Ezio Auditore verpasst haben solltet, dann habt ihr jetzt die perfekte Gelegenheit, diese Zocker-Lücke zu schließen. Assassin's Creed 2 ist nach wie vor einer der beliebtesten Titel der Reihe. Ihr seid locker damit fertig, bis der neueste Ableger der Serie, AC Valhalla, erscheint.

Ezio ist für viele Spieler der beste Protagonist der gesamten Reihe. Warum Assassin's Creed 2 in allen Bereichen der perfekte Nachfolger war, könnt ihr euch in unserem Video-Rückblick für Plus-Abonnenten anschauen:

Child of Light: Zauberhaft auch im Koop

Falls ihr nach einem Spiel sucht, das euch entweder alleine oder mit einem Mitspieler für einige Stunden beschäftigt und wenn ihr malerische Grafik und tolle Soundtracks mögt, dann schaut euch Child of Light unbedingt an!

Darin steuert ihr Prinzessin Aurora, die eine märchenhafte Welt vor der Dunkelheit retten muss. Das Spiel stammt von den Machern von Far Cry 3 und ist überraschend gefühlvoll. Mehr dazu lest ihr in unserem aktualisierten Test:

Der Rollenspiel-Geheimtipp ist übrigens auch perfekt dafür geeignet, es mit einem weniger erfahrenen Mitspieler im 2er-Koop zu spielen. In dem lokalen Multiplayer kann nämlich ein Spieler die hilfreiche Leuchtkugel Igniculus übernehmen, während der andere Aurora steuert.

Rayman Legends: Nostalgie pur

2013 kehrte Rayman mit Legends endlich wieder auf den PC zurück. Zunächst sollte das Spiel ausschließlich für die Wii U erscheinen, nach Spielerprotesten lenkte Ubisoft aber ein und brachte das Jump&Run auch für PC und die anderen Konsolen heraus.

Ihr springt durch eine bunte 2D-Welt, prügelt euch mit Gegnern und werdet euch garantiert einen Ohrwurm vom grandiosen Soundtrack einfangen. Falls ihr Rayman noch aus eurer Kindheit kennt, gibt es hier eine große Portion Nostalgie, aber auch Neulinge erwarten ein paar spaßige Stunden. Mehr darüber lest ihr in unserem Test:

Mit den Geschenk-Aktionen will Ubisoft Spieler dazu ermuntern, zu Hause zu bleiben und lieber ein paar Spiele zu zocken, als unnötig nach draußen zu gehen. Noch mehr kostenlose Angebote findet ihr hier in unserer Übersicht über alle aktuellen Gratis-Spiele.