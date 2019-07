Uplay gehackt? Anmeldefehler sorgt für Alarm, ist aber harmlos

»Du wurdest abgemeldet. Es wurde von einem anderen Ort auf dein Konto zugegriffen. Dies könnte Auswirkungen auf dein Spiel haben.«

Keine Fehlermeldung, die man gern beim Uplay-Login sieht - weckt sie doch sofort die üble Befürchtung, der eigene Account wurde gehackt und vielleicht gar persönliche Infos geplündert. In diesem Fall ist die Sorge aber unbegründet: Wie Ubisoft auf Twitter versichert, handelt es sich bei der Fehlermeldung um einen visuellen Fehler.

We are aware that some players encounter the following error "Your account has been accessed from another location." on Uplay PC.



Please note that this is a visual error caused by degradation.



More information: https://t.co/fj49IEMELe — Ubisoft Support (@UbisoftSupport) July 1, 2019

Als Ursache führt Ubisoft »Degradation« an. Graceful Degradation bedeutet, dass ein Computer-System so lange wie möglich zumindest teilweise funktionstüchtig bleibt, selbst wenn einzelne Komponente ausfallen oder fehlerbehaftet sind. Es ist aber unklar, was das genau in diesem Fall bedeutet und welche Teile von Uplay betroffen sind. Die betroffenen Spieler können nicht mehr online gehen, denn sie werden sofort wieder ausgelegt. Allerdings ist ein Teil des Systems tatsächlich noch funktionstüchtig:

Der Offline-Modus funktioniert noch

Im Login-Bildschirm könnt ihr die Einstellungen aufrufen und ein Häkchen bei der Option setzen, Uplay immer im Offline-Modus zu starten. Wenn ihr dann das Programm neu startet, könnt ihr euch anmelden und zumindest alle Spiele mit Offline-Modus problemlos spielen.

Anno 1800 könnt ihr also weiterhin spielen, The Division 2 fällt dagegen raus. Wenn ein Spiel den Online-Dienst von Uplay nutzt, sperrt euch die Fehlermeldung aktuell aus. Nach zwei Stunden meldete sich Ubisoft erneut zu Wort, bekräftigte allerdings nur, dass weiter an dem Problem gearbeitet wird:

Update: we are still investigating this visual error in Uplay PC. Thank you for your patience and understanding in the meantime. — Ubisoft Support (@UbisoftSupport) July 1, 2019

Eine Lösung gibt es bislang noch nicht. Manche Spieler berichten im Forum, dass sie das Problem überwanden, indem sie sich einfach so lange einzuloggen versuchten, bis es klappte. Andere vermelden aber, dass daraufhin ihr Account für zu viele Login-Versuche suspendiert wurde.