⁠Planet Zoo 2: Alle Tiere im Spiel - schon jetzt kennen wir über 20 Arten

Land-, Luft- und Wassertiere gibt es in Planet Zoo 2. Wir zählen auf, welche bislang bestätigt wurden.

Planet Zoo 2 erscheint am 13. Oktober 2026 und erfüllt viele Wünsche der Fans, die der Vorgänger noch ausließ. Allen voran natürlich Aquarien mit Wassertieren und Volieren mit flugfähigen Vögeln. Das erhöht natürlich die Zahl an möglichen Tieren in eurem Zoo gewaltig.

Allerdings kann es auch gut sein und ist wohl unausweichlich, dass Planet Zoo 2 im Bereich der Landtiere erstmal weniger aufweisen kann als der Vorgänger, der mit zahlreichen DLCs über Jahre immer weiter anwuchs.

Garantiert wissen wir erst zum Release, welche Tiere alles im Spiel stecken. Aber schon jetzt boten Trailer, Screenshots und Artworks einige Eindrücke davon, welche Tiere in Planet Zoo 2 genau auftauchen. Wir sammeln in diesem Artikel regelmäßig neue Enthüllungen!

1:28 Planet Zoo 2 erscheint schon im Oktober und zeigt im Trailer gleich zwei wunderschöne, neue Dimensionen

Autoplay

Alle Tiere in Planet Zoo 2

Wie im Vorgänger wird es sicherlich auch dieses Mal wieder Vivariums- und Gehegetiere geben. Erstere sind in kleinen Glaskästen zu finden, während Letztere in frei gestaltbaren Gehegen umherlaufen. Völlig neu sind in Planet Zoo 2 fliegende Vögel und schwimmendes Meeresgetier. Sowohl die Aquarien als auch die Volieren lassen sich ebenfalls frei gestalten.

Es gibt natürlich aber auch wieder Tiere, die sowohl an Land als auch im Wasser leben. In diesem Fall haben wir sie meist den Gehegetieren zugeordnet. Tiere, die es im Vorgänger nicht gab, sind mit (neu) markiert.

Alle Gehege-Tiere

Gehegetiere sind meistens am Land unterwegs.

Afrikanischer Elefant

Flusspferd

Gepard

Goldenes Löwenäffchen (Deluxe Edition) (neu)

(Deluxe Edition) (neu) Goodfellow-Baumkänguru (neu)

(neu) Leistenkrokodil

Westlicher Schimpanse

Steppenzebra

Streifengnu

Sumatra-Tiger (neu)

(neu) Westafrikanischer Löwe

Alle Aquariums-Tiere

Aquarien sind ein neues Feature und können viele Wasserlebewesen beheimaten.

Axolotl (Deluxe Edition)

(Deluxe Edition) Echte Karettschildkröte (neu)

(neu) Gefleckter Adlerrochen (neu)

(neu) Gelber Segelflossendoktor (neu)

(neu) Gemeiner Wimpelfisch (neu)

(neu) Goldband-Füsiliere (Deluxe Edition) (neu)

(Deluxe Edition) (neu) Großer Hammerhai (Deluxe Edition) (neu)

(Deluxe Edition) (neu) Langflossen-Fledermausfisch (Deluxe Edition)

(Deluxe Edition) Mondfisch (neu)

(neu) Paletten-Doktorfisch (neu)

(neu) Schwarzspitzen-Riffhai (neu)

Alle Volieren-Tiere

Damit Vögel nicht ausbüchsen, werden sie in Volieren untergebracht.

Riesentukan (neu)

(neu) Sekretär (neu)

(neu) Steinadler (Deluxe Edition) (neu)

Mehr zu Planet Zoo 2 Wir wissen jetzt, wann Planet Zoo 2 erscheint - und kennen zwei neue Features, die sich Fans seit Jahren wünschen von Marie-Lena Höftmann

Welche Tiere fehlen noch?

Das sind natürlich noch lange nicht alle Tiere! Der Vorgänger erschien zu Release mit etwa 70 Tierarten, inzwischen gibt es allerdings über 200. Ihr könnt euch also sowohl darauf einstellen, dass im Grundspiel bis zum Release noch haufenweise weitere Tiere integriert werden, als auch darauf, dass viele Tiere im Laufe der Jahre erst via DLC ins Spiel kommen.

Es gibt zudem ein paar Zoo-Klassiker, die in der Liste zwar noch fehlen – mit denen wir aber fest rechnen. Dazu gehören etwa Giraffen, Bären, Wölfe oder Gorillas. Welche Tiere wünscht ihr euch für das Spiel? Schreibt es in die Kommentare!