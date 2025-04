Val Kilmer ist tot: Action-Ikone aus Top Gun, Heat und Batman mit 65 Jahren verstorben

Val Kilmer spielte in seiner langen Karriere unter anderem Bruce Wayne a.k.a. Batman. Bildquelle: Warner Bros.

Val Kilmer ist verstorben. Laut seiner Tochter (via New York Times) unterlag der 65-jährige US-Schauspieler am Dienstagabend den Folgen einer Lungenentzündung.

Bereits zuvor kämpfte Kilmer jahrelang mit seinem angeschlagenen Gesundheitszustand, nachdem 2014 bei ihm Kehlkopfkrebs diagnostiziert worden war. Hollywood trauert und erste Weggefährten haben bereits öffentlich ihr Beileid bekundet.

Hollywoods großes Ausnahmetalent

In den 1980ern galt der junge Val Kilmer in Hollywood als der nächste große Ausnahmekönner. Vor allem seine Wandelbarkeit und seine Präsenz vor der Kamera sorgten für Aufsehen und brachten ihm alsbald viele große Rollen ein, für die er bis heute berühmt ist.

Ob als Lt. Tom Iceman Kazansky in Top Gun , als Superheld Bruce Wayne in Batman Forever oder als Chris Shiherlis in Michael Mann's Gangster-Epos Heat - Val Kilmer hat in seinen Rollen stets alles gegeben.

Nach seiner Krebsdiagnose 2014 unterzog sich Kilmer mehreren operativen Eingriffen, durch die er seine Stimme fast vollständig verlor. Dadurch zog er sich auch immer mehr aus dem Rampenlicht zurück. In der sehr intimen Dokumentation Val aus dem Jahr 2021 erzählt er, wie sehr er seine Stimme vermisse.

Seinen letzten Auftritt hatte Val Kilmer in der Rolle, die ihn zum Star gemacht hatte: In Top Gun: Maverick schlüpfte er ein letztes Mal für einen Gastauftritt in die Rolle von Lt. Tom Iceman Kazansky.

2:12 Neuer Trailer zu Top Gun 2 bringt Tom Cruise als Maverick zurück

Autoplay

Du warst ein mutiger, kreativer Knallkopf

Hollywood-Star Josh Brolin hat sich inzwischen mit einem emotionalen Instagram-Post von seinem Freund verabschiedet. Er schreibt:

Mach's gut, Kumpel. Ich werde dich vermissen. Du warst ein kluger, herausfordernder, mutiger, äußerst kreativer Knallkopf. Davon gibt es nicht mehr viele. Ich hoffe, dich dort oben im Himmel zu sehen, wenn ich irgendwann dort ankomme. […]

Link zum Instagram-Inhalt

Schauspieler Josh Gad schreibt:

Ruhe in Frieden, Val Kilmer. Danke, dass du so viele Filme meiner Kindheit definiert hast. Du warst wirklich eine Ikone.

Link zum Instagram-Inhalt

Auch Aquaman-Darsteller Jason Momoa, der offizielle X-Account von Top Gun und Drehbuchautor Brian Lynch haben bereits mit Beileidsbekundungen reagiert.

Zum Abschluss noch ein Tipp: In der sehr sehenswerten Dokumentation Val Kilmer - Ein Leben zwischen Top Gun und The Doors könnt ihr das Leben des Schauspielers, seine großen Erfolge und bittersten Niederlagen, noch einmal Revue passieren lassen. Die Arte-Dokumentation ist als Teil des öffentlichen Rundfunks frei verfügbar.

Welche Lieblingsfilme mit Val Kilmer tragt ihr in eurem Filmherzen mit euch herum? Ist Top Gun eure Nr. 1? Oder gefällt euch seine Interpretation von Batman bis heute am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!