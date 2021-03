In Valheim versteckt sich eine besondere Funktion für eure Surtling-Kerne. Die Items sind am Anfang rar und wichtig, um die erste Schmiede in Gang zu bringen. Später braucht ihr sie, um Portale zu errichten und schnell über die Welt zu reisen. So bleiben die Surtling-Kerne das ganze Spiel über wichtig.

Eine geradezu verschwenderische Anwendung dürfte vielen Spielern aber noch unbekannt sein. Werft ihr einen Surtling-Kern in ein Feuer, steigt das Teil wie eine Rakete gen Himmel und explodiert in einer Feuerwerks-Explosion.

Wir haben ein Gif für euch erstellt, das die zweckentfremdeten Surtling-Kerne in Aktion zeigt. Das hat uns den Gegenwert eines Portals gekostet, ist also eher eine besondere Aktion für eine große Wikingerfeier, vielleicht wenn ihr gerade einen Boss geschlagen habt:

So macht ihr Feuerwerk in Valheim

Ihr habt Lust auf Feuerwerk, seid aber arm an Surting-Kernen? Kein Problem, wir helfen euch, welche zu finden. Es gibt zwei sichere Methoden, in Valheim an die wichtigen Items zu gelangen:

Sucht in Dungeons im Dunkelwald: Geht nicht in die Trollhöhlen, sondern in die Grabkammern. Hier verprügelt ihr Skelette und durchsucht alle Räume. In vielen dieser Höhlen finden sich Surtling-Kerne.

Jagt Surtlinge: Seid ihr schon bis ins Sumpfland-Biom vorgedrungen, könnt ihr die gefährlichen Surtlinge selbst jagen. Ihr findet sie nahe der weithin sichtbaren Stichflammen, die aus dem Boden schießen. Bekämpft die Surtlinge am besten aus der Distanz mit Pfeil und Bogen - und weicht ihren Feuerbällen aus. So farmt ihr jede Menge Kohle und einige Surtling-Kerne.

Werft den Kern ins Feuer: Habt ihr Surtling-Kerne gefunden, errichtet ein Lager- oder Signalfeuer. Legt nun die Kerne auf die Schnellauswahlleiste, zielt auf das Feuer und drückt die entsprechende Taste. Jetzt steigt euer Surtling-Kern wie eine Rakete empor und erfreut euch mit einem Feuerwerk.

