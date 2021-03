Tiere zu zähmen ist im erfolgreichen Survivalspiel Valheim sehr nützlich, da ihr so wertvolle Begleiter bekommt. Doch mit der neuen Mod »AllTameable with Hactchable DragonEgg« könnt ihr jetzt sogar Trolle und Bossmonster im Steam-Hit als Pets bekommen.

Stellt euch in Valheim eine Begleiter-Truppe aus Trollen und Bossen zusammen

Was ermöglicht die Mod? Im Grunde könnt ihr mit der Modifikation von User buzz jede Kreatur im Spiel zähmen. Sie ist nicht nur auf Trolle und Bosse beschränkt, die gehören aber dazu. Normalerweise lassen sich solch riesenhafte Gegner nicht zähmen. Falls ihr also mit Moder oder Elkthyr an eurer Seite durch das Land ziehen wollt, dann ist das mit dieser Mod möglich.

Wie funktioniert das? Im Grunde zähmt ihr sogar Bossmonster und Trolle so, wie reguläre Tiere. Ihr müsst sie in eine Art Gehege locken und dort immer wieder füttern. So entsteht eine Bindung zwischen euch und ihr bekommt ein treues Haustier.

Bei Trollen und Bossen muss dieses Gehege nur groß genug sein, damit sie genug Platz darin haben. Anlocken lassen sie sich problemlos. Sobald ihr sie gefangen habt, ist ebenfalls Füttern angesagt.

Lassen sich die Kreaturen auch züchten? Ja, ihr könnt selbst Trolle miteinander kreuzen. Irgendwann rennt dann ein Babytroll bei euch herum. Auf diese Weise ist es möglich, eine ganze Truppe der größten und stärksten Kreaturen Valheims zusammenzustellen.

Was gibt es zu beachten? Mit den Bossen solltet ihr aktuell noch vorsichtig sein. Hier kann es zu Bugs kommen. Modder buzz arbeitet aber weiter an seinem Werk.

So installiert und nutzt ihr die Mod: Haltet euch an diese Anweisungen, dann solltet ihr alle Kreaturen im Survival-Hit Valheim zähmen können:

Ladet euch zunächst das Tool BepInExPack von Thunderstore herunter und installiert es

Ladet euch daraufhin die Datei der Mod »AllTameable with Hactchable DragonEgg« von Nexusmods herunter

Entpackt die Datei in dieses Verzeichnis: \steamapps\common\Valheim\BepInEx\config\

Startet Valheim und drückt im Spiel die Taste F5

Gebt in der Konsole /buzztame ein

Es öffnet sich ein Manager, über den ihr Kreaturen zähmen dürft

Was haltet ihr von dieser Valheim-Mod? Wollt ihr auch Trolle und Bosse zähmen?