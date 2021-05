Valheim-Spieler bringt die Ingame-Physik mit Luftschiff an ihre Grenzen

Fliegen klingt nach etwas in Valheim, das eigentlich unmöglich sein sollte. Klar, das Survival-Spiel bedient sich der nordischen Mythologie und im Zweifel könnte sich beispielsweise Donnergott Thor an seinen Hammer Mjölnir klammern. Normalsterbliche Spieler müssen sich in der Regel aber den Gesetzen der Schwerkraft fügen.

Natürlich könnten Spieler theoretisch auf Mods zurückgreifen, um den Boden der Tatsachen hinter sich zu lassen. Nicht aber der Reddit-User ButterscotchPure4043, der gerade die Fan-Gemeinde von Reddit mit einem besonders kreativen Bauwerk beeindruckt: Einem Luftschiff.

Steampunk-Luftschiff im Wikinger-Setting

Das Beeindruckende an dem Luftschiff: Das Konstrukt muss nicht etwa in einem Holzhangar vor sich hinrosten beziehungsweise -gammeln, sondern schwebt tatsächlich von alleine in der Luft - und zwar, indem sich ButterscotchPure4043 lediglich eines Glitchs bedient. Fairerweise muss man dazu sagen, dass sich das Luftschiff nicht im klassischen Sinne fliegt oder gar steuern lässt, aber zumindest in der Luft schwebt.

Screenshots zu seinem Werk teilte ButterscotchPure4043 unter anderem auf Reddit (um die Bilder zu sehen, müsst ihr auf den folgenden Embed klicken):

Link zum Reddit-Inhalt

Warum schwebt das Luftschiff überhaupt? Wie zur Hölle sich das Konstrukt eigentlich in der Luft, beleuchtet ButterscotchPure4043 in einem YouTube-Video. Dabei erklärt er, dass er sich einem Glitch des Grasland-Bioms zunutze gemacht. Um so selbst Steine zum Schweben zu bringen, welche hier die Basis des Luftschiffs darstellen, müsst ihr wie folgt vorgehen:

Nutzt die Hacke, um so den Boden um einen Stein beziehungsweise eine Gesteinsformation zu erhöhen

Tragt nun die Erde um den Stein ab und meißelt diesen in eine von euch bevorzugte Form

Entfernt nun wieder den zuvor erhöhten Boden um den Stein herum

Mit diesen drei simplen Schritten solltet ihr schon selbst in der Lage sein, Steine in Valheim zum Schweben zu bringen. Das Luftschiff beeindruckt aber nicht nur allein durch diesen Umstand, sondern ebenso durch das liebevolle Design seines Werks, welches ButterscotchPure4043 an den Tag legt.

Auch das Innere zählt

So zeigen sich Valheim-Fans auf YouTube nicht nur von den Windmühlen begeistert, die funktionstüchtige Turbinen simulieren. Ebenso erntet das detaillierte Cockpit Lob, für das sich ButterscotchPure4043 an den bunten Pilzen von Valheim bedient hat. Mehr Details und Infos zu dem Schaffensprozess des Luftschiffs findet ihr im verlinkten Video:

Link zum YouTube-Inhalt

Dabei verrät ButterscotchPure4043, dass er zwar auf keine Mods oder spielfremden Inhalte zurückgegriffen hat, aber sich zumindest dem Kreativmodus von Valheim bedient hat. Das erleichterte ihm natürlich ungemein die mühsame Ressourcensuche und den eigentlichen Bau seines Luftschiffts.

Die coolsten Bauten der Valheim-Spieler

In Valheim selbst toben sich die Spieler bereits seit Monaten mit kreativen Werken und Konstrukten aus. Die beeindruckendsten davon haben wir für euch im folgenden Artikel gesammelt:

58 4 Mehr zum Thema Valheims coolste Bauten

Teilt uns unbedingt in den Kommentaren mit, welche Bauten euch bisher in Valheim beeindruckt haben - und was ihr gerne noch im Spiel sehen würdet.