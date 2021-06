Auf dem Summer Game Fest wurde mit Bloodhunt ein neuer Titel aus dem Vampire: The Masquerade-Universum angekündigt. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um einen Einzelspieler-Titel. Vielmehr geht es in blutige Battle Royal-Schlachten.

Vampirskills und Waffen werden kombiniert

Wie ihr dem Trailer entnehmen könnt, verschlägt es euch in der Haut eines Vampirs in die nächtlichen Straßen von Prag. Dort legt ihr euch mit anderen Blutsaugern an, müsst euch dabei jedoch nicht nur auf eure Vampirskills verlassen.

Rückt euch ein Gegenspieler zu sehr auf die Pelle, könnt ihr auch zu konventionellen Schusswaffen greifen. In der richtigen Kombination mit den Vampirfähigkeiten gilt es, am Ende einer Runde als letzter Knoblauchallergiker überlebt zu haben.

Eine Closed Beta wird bereits im Juli starten. Das fertige Spiel soll noch in diesem Jahr erscheinen.