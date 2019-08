Der US-Präsident Donald Trump und weitere prominente US-Republikaner stehen zurzeit heftig in der Kritik, weil sie Videospiele als eine der Ursachen von Gewalt dargestellt haben. Im Internet bildet sich unter dem Hashtag #VideogamesAreNotToBlame großer Widerstand gegen die Behauptungen von Trump und auch internationale Videospielverbände widersprechen dem US-Präsidenten.

Was hat Trump überhaupt gesagt? Nachdem am vergangenen Wochenende bei zwei Attentaten in Texas und Ohio insgesamt 29 Menschen ums Leben kamen, kritisierte Donald Trump in einer Ansprache im Weißen Haus, dass Videospiele eine Kultur der Gewalt zelebrieren würden. Konkret sagte er:

Zuvor hatten bereits andere US-Republikaner, darunter auch der Vorsitzende der Republikaner im US-Repräsentantenhaus Kevin McCarty, behauptet, dass Videospiele "Individuen entmenschlichen" würden und dies sei auch mit Studien begründet, ohne allerdings konkrete Quellen zu benennen.

Doch das Netz widerspricht mit #VideogamesAreNotToBlame: In sozialen Netzwerken wie Reddit und Twitter sammeln sich jede Menge Posts, die sich über Trumps Aussagen lustig machen und vehement widersprechen: Videospiele seien demnach absolut nicht das Problem hinter Gewaltverbrechen.

Eine Statistik des Analyse-Unternehmens Newzoo zeigt etwa, dass überall auf der Welt gezockt wird, doch nur in den USA kommt es zu einer unverhältnismäßig hohen Rate an Toden durch Waffengewalt. Diese Daten teilte unter anderem der ehemalige Nintendo-Chef Reggie Fils-Aime via Twitter.

Der größte Videospiel-Interessenverband der Welt, die International Game Developers Association (IGDA), erklärt in einem offiziellen Statement ausdrücklich, dass Videospiele keine Gewalt hervorrufen, nennt dabei allerdings ebenfalls keine konkreten Zahlen:

Auch der Chef von Take-Two, dem Publisher hinter Spielen wie Grand Theft Auto 5 und Red Dead Redemption 2, sagte in einem Interview mit der Webseite Barron's, dass es "unverantwortlich sei, die Entertainment-Industrie zu beschuldigen".

Und es gibt noch viele weitere Stimmen, die sich pro Videospiele aussprechen: Zum Beispiel sprach der E-Sport-Analyst Rod "Slasher" Breslau mit dem Fernsehsender Fox News darüber, dass die Kausalkette zwischen Videospielen und Gewaltverbrechen nur in Amerika und sonst nirgends auf der Welt gezogen wird.

I went on Fox News with @DanaPerino to talk about how video games don't cause real life violence, why this only happens here in America despite gaming and esports played worldwide, and why mainstream media needs to get it right #VideogamesAreNotToBlame pic.twitter.com/FFKxEGK90P