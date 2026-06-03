Ein brandneuer Sci-Fi-Actionfilm zählt schon jetzt zu den 10 größten Netflix-Hits - jetzt steht fest: Teil 2 kommt!

War Machine startete erst im Februar 2026 bei Netflix, ist aber schon jetzt einer der erfolgreichsten Filme des Streamingdienstes. Bildquelle: Netflix

Wenn ihr mehr davon sehen wollt, wie sich zwei Maschinen (die eine aus dem All, die andere Alan Ritchson) gegenseitig die Birne eindellen, haben wir gute Nachrichten für euch: War Machine 2 befindet sich jetzt offiziell auf dem Weg – wie Netflix direkt bestätigt hat.

War Machine 2 ist geritzt, was bei dem Erfolg von Teil 1 wenig verwundert

Fairerweise wäre die größere Überraschung gewesen, würde War Machine keine Fortsetzung bekommen: Gerade erst im Februar 2026 im Streamingabo veröffentlicht, kann der Sci-Fi-Actionfilm von Regisseur Patrick Hughes (Expendables 3, Killer’s Bodyguard) mittlerweile stolze 139 Millionen Aufrufe für sich verbuchen.

Damit sicherte sich War Machine das Schlusslicht für die zehn erfolgreichsten Netflix-Filme in englischer Sprache, indem Damsel verdrängt werden konnte. Schaut mal hier (via Tudum):

K-Pop Demon Hunters Red Notice Carry-On Don’t Look Up The Adam Project Bird Box Back in Action Leave the World Behind The Gray Man War Machine

1:48 »Reacher erledigt jetzt Nebenmissionen« - Der neue Actionfilm mit Alan Ritchson ist eine Mischung aus Reacher, Predator und Battleship

Autoplay

Falls ihr euch fragt, worum es in War Machine überhaupt geht: Der Film dreht sich um einen namenlosen Soldaten (Ritchson), der um jeden Preis US-Army-Ranger werden will. Die Aufnahmeprüfung hat es aber in sich und wird nun plötzlich durch den Auftritt eines gigantischen Riesen-Roboters nur zusätzlich erschwert.

Der Rekrut mit der Kennnummer 81 kämpft also nicht länger nur um seinen Traum, sondern sein Leben und das seiner Kameraden.

Bei War Machine 2 werden nun Regisseur Patrick Hughes und Drehbuchautor James Beaufort erneut zusammenarbeiten, die zuvor bereits ausgiebig darüber diskutierten, Ideen für mindestens acht Teile zu haben. Details zur Story oder einem möglichen Release-Termin gibt es im Moment nicht.

Ebenso wurde die Rückkehr von Alan Ritchson bisher nicht offiziell bestätigt, der sich zuvor dafür aber zumindest schon mal enthusiastisch zeigte. Wahrscheinlich muss sich das vor allem mit seinem Drehplan für Reacher vereinbaren lassen.

Und da wir gerade schon beim Thema Reacher sind: Die vierte Staffel der Hit-Serie vom Amazon soll noch im Laufe des Jahres 2026 anlaufen – ein konkreter Release-Termin ist nicht bekannt. Davor ist aber erstmal das Spin-off um Frances Neagley (Maria Sten) im Sommer dran.

Womit sich Alan Ritchson sonst noch herumschlägt (im wahrsten Sinne des Wortes), könnt ihr unter den Links oben nachlesen.