Warhammer 40K: Rogue Trader - Wir verlosen 100 Keys für die Closed Beta an Plus-User

Nachdem wir schon zur Alpha Keys zu Warhammer 40K: Rogue Trader an euch verlost hatten und viel positives Feedback für die Aktion bekamen, dachten wir uns zusammen mit Entwickler Owlcat: Warum machen wir das nicht eigentlich nochmal zur Beta?

Gesagt getan. Wir verlosen insgesamt 100 Keys für die Closed-Beta an alle teilnehmenden Mitglieder unserer GameStar-Plus-Community. Um an der Verlosung teilzunehmen müsst ihr nichts weiter tun, als auf den grünen Button zu klicken und im Verlosungsformular eure Mailadresse einzugeben.

Die Verlosung endet am 13.06 um 10 Uhr. Zeitnah nach Ablauf der Aktion losen wir die Gewinner aus und verschicken die Keys per Mail. Achtet also bitte unbedingt drauf, dass ihr eure Korrekte Mailadresse angebt.

Wichtiger Hinweis für neue Plus-User: Aufgrund von Spamschutz sind neue User für eine Stunde nach ihrer Registrierung für unsere Gewinnspiele gesperrt. Solltet ihr bei der Keyverlosung eine Fehlermeldung bekommen, versucht es in ein paar Stunden bitte nochmal.

Worum geht's bei Rogue Trader?

16:58 Ich hab Rogue Trader gespielt und jetzt bin ich ein bisschen in Warhammer 40k verliebt

In Warhammer 40.000: Rogue Trader schlüpft ihr in die Rolle eines Unterhändlers des Imperators. Mit einem riesigen Raumschiff und einer Crew verschlägt es euch in die entlegensten Gegenden des Weltraums, in denen ihr Erkundungsmissionen anführt, auf Eroberungsfeldzüge geht und Handel betreibt. Wie ihr dabei vorgeht, obliegt euch.

Rogue Trader setzt auf ein rundenbasiertes Kampfsystem, facettenreiche Nebencharaktere und viel Entscheidungsfreiheit. Das Rollenspiel im Warhammer-Universum wird von den Pathfinder-Machern Owlcat entwickelt und soll den perfekten Einstieg in die Warhammer-Welt bieten.

Warum aber auch Warhammer-Verweigerer dieses Rollenspiel nicht abschreiben sollten, lest ihr in unserer ausführlichen Gameplay-Preview.

Was ist in der Beta enthalten?

Anders als in der damaligen Alpha, in der ihr in Akt 2 gestartet seid, dürft ihr in der Closed Beta von Rogue Trader direkt am Story-Beginn starten und sogar bis in Akt 3 spielen, wofür ihr laut den Entwicklern rund 80 Stunden veranschlagen könnt. Außerdem steht euch Space Marine Ulfar nun erstmals an der Seite eures selbst erstellten Charakters.

Zusätzlich wurde seit der Alpha mächtig an den einzelnen Systemen gearbeitet. Eine ausführtliche Liste findet ihr auf der offiziellen Website der Entwickler. Wir haben euch alle weiteren Verbesserungen für den schnellen Überblick stichpunktartig aufgelistet:

Tutorials eingeführt

Kampfvorbereitung spielbar

Entscheidungen haben nun Konsequenzen

Leerenschiff Level und Upgrades hinzugefügt

Weltraumschlachten überarbeitet

Neue Weltkarte und Systemkarten-Verbesserungen

Kolonien wurden geupdated

UI-Updates

Handelssystem überarbeitet.

Neues Hauptmenü

Nochmal zur Erinnerung: Die Verlosung endet am 13.06 um 10 Uhr. Zeitnah nach Ablauf der Aktion losen wir die Gewinner aus und verschicken die Keys per Mail. Achtet also bitte unbedingt drauf, dass ihr eure korrekte Mailadresse angebt und füllt das Verlosungs-Formular aus. Zu dem gelangt ihr durch Klick auf den grünen Button oben im Artikel.