Warhammer 40,000 Darktide: Umstrittener Koop-Shooter fixt 8 Monate nach Release ein riesiges Problem

Gemeinsam jagt sich Chaosbrut doch immer noch am besten.

Warhammer 40,000 Darktide hatte alles andere als einen guten Start in seine Koop-Shooter Existenz. Auch in unserem Test zeigte der Titel zwar gute Ansätze, offenbarte jedoch auch einige Schwächen - vor allem in technischer Hinsicht.

Obendrein stört sich die Community an zahlreichen Dingen, wie zum Beispiel dem Shop oder Patches, die gefühlt zu langsam erscheinen. Ein Feature, das auch schon lange gewünscht wird, ist Crossplay zwischen der Version aus dem Microsoft Store und der von Valves Plattform, Steam. Mit Update 11 wird dies jetzt acht Monate nach Erscheinen Realität. Die kompletten Patch Notes findet ihr auf der zweiten Seite dieses Artikels.

Crossplay, bei Steam aufgezwungen

Spieler beider Plattformen können ab sofort per Matchmaking zusammenspielen. Obendrein können sie sich auch einander zu Freundeslisten hinzufügen und so direkt gemeinsam ins Spiel starten. Microsoft-Store-Nutzer können Crossplay deaktivieren. Dies erfolgt durch die Account-Einstellungen.

Steam-Nutzer haben diese Option nicht, sie müssen zwangsweise Crossplay hinnehmen. Allerdings sollte es im Alltag - so denn die Technik mitspielt - auch keine Nachteile mit sich bringen oder gar negativ auffallen.

3:12 Warhammer 40K: Darktide stellt im Trailer zahlreiche neuen Inhalte vor

Unter Beobachtung

Entwickler Fatshark wird die technische Situation nach eigenem Wortlaut vor allem die ersten Tage genau beobachten, um bereits kleinste Anzeichen für Probleme aufgrund der im Hintergrund notwendig gewordenen Änderungen zu entdecken.

Sollte es Probleme mit den Servern geben, behalten sie es sich vor, das Feature zeitweise wieder zu deaktivieren.

Weiteres Patch-Highlight

Abseits diverser Fehlerbehebungen sowie Balanceanpassungen gehört die neue Kondition Elite Resistance zu den weiteren wichtigen Neuerungen des Patches. Hierdurch spawnen weniger, aber dafür stärkere Feinde.

Unter anderem dadurch soll ein neuartiger und so ungewohnter Gameplay-Loop entstehen, der langsamer und taktischer daherkommt. Fehler der Spieler würden hier weit härter bestraft als gewohnt, so die Entwickler.

Spielt ihr Warhammer 40,000 Darktide noch oder besser gesagt schon? Wartet ihr vielleicht nur darauf, dass der Titel den einst gehegten Erwartungen gerecht wird? Oder stellt ihr euch schon auf die Steam- bzw. Microsoft-Store-Spieler ein? Wenn ihr voll in Darktide aufgeht: Was sollte eurer Meinung nach als nächstes angegangen werden?