Warhammer 40K: Space Marine versetzt euch in das von Kriegen geprägte "Warhammer 40K"-Universum. In der dystopischen Zukunft des 41. Jahrtausends kämpft die Menschheit gegen Furcht erregende Aliens und dämonische Mächte um die Vormachtstellung in der Galaxis!

In dem Third-Person-Shooter des Entwicklerstudios Relic Entertainment übernehmt ihr die Rolle des ultimativen Verteidigers der Menschheit: eines Space Marines! Als Mitglied der elitären Spezialeinheit ist es euer Ziel, eine gewaltige Ork-Invasion auf einer der strategisch wichtigsten Welten der Menschheit zurückzuschlagen. Kämpft euch mit einem Trupp kampferfahrener Space Marines durch die Orkhorden und versucht, lange genug zu überleben. Findet heraus was eure Feinde wirklich auf dieser Welt suchen!

Warhammer 40,000: Space Marine erhielt von der Redaktion der GameStar eine Wertung von 74 Punkten.

